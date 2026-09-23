Pumpkin spice latte w domu. Zrób ten syrop raz, a będziesz dodawać go do każdej kawy

Domowe pumpkin spice latte można przygotować bez wizyty w kawiarni – wystarczy dobrze doprawiony, aromatyczny syrop.

Korzenne przyprawy nadają kawie jesiennego charakteru, a ich proporcje można łatwo dopasować do własnego smaku.

Warto przygotować większą porcję syropu wcześniej i przechowywać ją w lodówce, dzięki czemu kolejną kawę zrobisz znacznie szybciej.

Taki dodatek sprawdzi się nie tylko w latte – można wykorzystać go również do innych napojów i jesiennych deserów.

Jesienią chętniej sięgamy po rozgrzewające napoje z korzennymi dodatkami. Cynamon, imbir, wanilia, gałka muszkatołowa czy goździki kojarzą się z chłodniejszymi wieczorami i sprawiają, że nawet najprostsza kawa staje się bardziej aromatyczna. Pumpkin spice latte można przygotować na wiele sposobów – z puree z dyni, mlekiem roślinnym albo zwykłym mlekiem. Kluczowy pozostaje jednak dobrze doprawiony syrop.

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Nie trzeba też za każdym razem zaczynać przygotowania od początku. Wystarczy zrobić większą porcję i przełożyć ją do czystego, zamykanego słoiczka. Dzięki temu rano wystarczy zaparzyć kawę, dodać mleko oraz odrobinę syropu. To szczególnie wygodne, jeśli lubisz jesienne smaki, ale nie masz ochoty codziennie wyciągać z szafki całego zestawu przypraw.

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Przepis na Pumpkin spice latte

Do przygotowania domowego syropu potrzebujesz około 100 ml wody, 100 g cukru, 2 łyżek puree z dyni oraz przypraw: 1 łyżeczki cynamonu, szczypty imbiru, gałki muszkatołowej i kilku rozgniecionych goździków. Możesz dodać również odrobinę ekstraktu waniliowego. Wszystko podgrzej w rondelku na małym ogniu, mieszając, aż cukier się rozpuści, a składniki połączą.

Syrop nie powinien mocno wrzeć. Po kilku minutach gotowania zdejmij go z ognia i pozostaw do ostygnięcia. Następnie przelej do czystego słoiczka i przechowuj w lodówce. Do jednej kawy wystarczy zwykle 1–2 łyżki. Jeśli chcesz przygotować wersję bardziej deserową, dodaj spienione mleko i odrobinę cynamonu na wierzch. Taki syrop możesz wykorzystać także do owsianki, naleśników lub pieczonych jabłek.