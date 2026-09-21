Jedziesz na Maderę? Uważaj na nowe przepisy! Koniec ze spontanicznym trekkingiem [ZDJĘCIA]

Madera pozostaje jednym z najbardziej wyjątkowych kierunków trekkingowych w Europie. Wędrówka po górach, wzdłuż lewad czy nad oceanem to jeden z najlepszych sposobów odkrywania wyspy. Wraz z rosnącą popularnością turystyki pieszej Madera dąży jednak do tego, aby odwiedzający mogli cieszyć się jej wyjątkowymi krajobrazami, jednocześnie chroniąc naturalne dziedzictwo wyspy dla przyszłych pokoleń.

Obowiązkowa rezerwacja na szlaki PR (Percurso Recomendado, czyli zalecana trasa)

W odpowiedzi na te wyzwania od 2026 roku obowiązuje system wcześniejszych rezerwacji wejścia na oficjalnie sklasyfikowane szlaki piesze PR. Rezerwacja jest obowiązkowa dla wszystkich odwiedzających – niezależnie od tego, czy wędrują samodzielnie, w grupie czy z przewodnikiem.

System ma pomóc w bardziej równomiernym rozłożeniu ruchu turystycznego w różnych porach i lokalizacjach. Dzięki limitowaniu liczby osób w poszczególnych przedziałach czasowych możliwe jest lepsze zarządzanie natężeniem ruchu, wspieranie ochrony wrażliwych obszarów przyrodniczych oraz zwiększanie bezpieczeństwa i komfortu osób korzystających ze szlaków.

Madera - obowiązkowa rezerwacja przed wejściem na szlak - jak to działa?

Rezerwacji dokonuje się za pośrednictwem oficjalnej platformy SIMplifica, należącej do rządu regionalnego Madery. Podczas rezerwacji należy wybrać konkretny szlak, datę oraz godzinę rozpoczęcia wędrówki. Wejścia odbywają się w 30-minutowych przedziałach czasowych.

Po dokonaniu rezerwacji warto zachować potwierdzenie – cyfrowe lub wydrukowane – ponieważ może ono zostać sprawdzone podczas wędrówki. W przypadku najpopularniejszych tras rekomendowane jest planowanie wizyty z wyprzedzeniem, szczególnie w okresach większego ruchu turystycznego (lipiec, sierpień).

Opłaty za korzystanie ze szlaków na Maderze

W 2026 roku korzystanie ze sklasyfikowanych tras PR wiąże się również z opłatami. Standardowa opłata za pojedynczy szlak, z wyjątkiem określonych wariantów PR1, wynosi 4,50 euro za osobę.

Obowiązek rezerwacji dotyczy wszystkich sklasyfikowanych szlaków PR. Wśród popularnych tras objętych nowymi zasadami znajdują się m.in.:

PR1 Pico do Areeiro – Pico Ruivo – spektakularna trasa prowadząca przez wysokogórskie krajobrazy Madery,

Pico do Areeiro – Pico Ruivo – spektakularna trasa prowadząca przez wysokogórskie krajobrazy Madery, PR6 Levada das 25 Fontes,

Levada das 25 Fontes, PR8 Ponta de São Lourenço,

Ponta de São Lourenço, PR6.1 Levada do Risco.

W przypadku trasy PR1 Vereda do Areeiro obowiązują odrębne zasady. Odcinek między Pico do Areeiro a punktem widokowym Pedra Rija kosztuje 4,50 euro, natomiast pełny wariant w kierunku Pico Ruivo, obejmujący PR1.1 i PR1.2, kosztuje 10,50 euro.

Dostępne są również opłaty obejmujące korzystanie z kilku szlaków: 9 euro za jeden dzień, 22,50 euro za trzy dni oraz 52,50 euro za siedem dni. Zasady te nie obejmują PR1 Vereda do Areeiro.

Przed rozpoczęciem wędrówki warto również sprawdzić aktualny status wybranego szlaku. Poszczególne trasy mogą być otwarte, objęte ograniczeniami lub czasowo zamknięte ze względów bezpieczeństwa lub warunków pogodowych.

Odpowiedzialne odkrywanie Madery

Rezerwacja wejścia to jeden z elementów bardziej odpowiedzialnego podejścia do turystyki pieszej na wyspie. Równie ważne jest świadome wybieranie tras, respektowanie obowiązujących ograniczeń, ograniczanie ilości odpadów oraz – tam, gdzie jest to możliwe – korzystanie z transportu publicznego lub wspólnych przejazdów.

Odpowiedzialne podróżowanie oznacza także wspieranie lokalnych społeczności i usług. Celem jest stworzenie warunków, w których turyści mogą poznawać wyjątkową przyrodę Madery i cieszyć się jej krajobrazami, jednocześnie ograniczając presję wywieraną na naturalne środowisko wyspy.

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