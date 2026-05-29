Zrób to z hortensjami w czerwcu. Sąsiedzi będą zaglądać przez płot i prosić o rady

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-05-29 9:05

Czerwiec to kluczowy miesiąc dla hortensji. To właśnie teraz rośliny intensywnie rosną, zawiązują pąki i przygotowują się do spektakularnego kwitnienia. Wiele osób skupia się wyłącznie na podlewaniu, zapominając o jednym prostym zabiegu, który może diametralnie zmienić wygląd krzewów. Efektem jest więcej kwiatów, większe kwiatostany i bujne, zdrowe liście, które przyciągają wzrok z daleka.

Hortensje

i

Autor: Szymon Starnawski
  • Czerwiec to absolutnie kluczowy moment dla hortensji, kiedy rośliny intensywnie rozwijają się i przygotowują do zapierającego dech w piersiach kwitnienia, a ich kondycja w tym czasie bezpośrednio wpływa na letni splendor.
  • Wielu ogrodników, skupiając się głównie na nawadnianiu, często pomija pewien prosty, lecz niezwykle skuteczny zabieg, który może diametralnie zmienić wygląd krzewów, prowadząc do obfitszych kwiatów i bujniejszego ulistnienia.
  • Odpowiednie dostarczenie roślinom kluczowych składników odżywczych oraz optymalizacja warunków środowiskowych w tym okresie ma decydujący wpływ na intensywność kwitnienia i ogólną witalność hortensji.
  • Prawidłowe nawodnienie po przeprowadzeniu kluczowej pielęgnacji jest równie istotne dla zapewnienia głębokiego wnikania składników i wspierania płytkiego systemu korzeniowego, co przekłada się na widoczne wzmocnienie roślin, intensywniejszą zieleń liści i spektakularne kolory kwiatów.

Miłośnicy pięknych ogrodów mają swój kalendarz, który skrupulatnie przeglądają, by jak najlepiej zadbać o swoje rośliny i kwiaty. W czerwcu skupiają się m.in. na hortensjach, a dokładniej na ich nawożeniu odpowiednim nawozem zakwaszającym. To właśnie od odczynu gleby i dostępności składników odżywczych zależy, czy hortensje będą kwitły obficie, czy tylko z obowiązku. W czerwcu rośliny są najbardziej chłonne, to najlepszy moment, by dostarczyć im dokładnie tego, czego potrzebują.

Zobacz też: Nie wyrzucaj skórek po cytrynie! Przydadzą się w ogrodzie

Nawożenie hortensji 

Hortensje najlepiej czują się w lekko kwaśnej glebie. Jeśli ziemia jest zbyt zasadowa, roślina co prawda rośnie, ale kwiaty są mniejsze, a liście mogą żółknąć. Dlatego w czerwcu warto zastosować specjalny nawóz do hortensji lub domowy sposób, który od lat stosują doświadczeni ogrodnicy. Wystarczy podsypać krzewy siarczanem amonu, torfem kwaśnym albo regularnie podlewać je wodą z dodatkiem niewielkiej ilości fusów z kawy.

Brak biletów? WTEDY NA POMOC PRZYCHODZI RADIO ESKA

Hortensje - jak o nie dbać w czerwcu?

To jednak nie wszystko. Równie ważne jest solidne nawodnienie po nawożeniu. Hortensje mają płytki system korzeniowy i bardzo źle znoszą przesuszenie. Podlewaj je rzadziej, ale obficie, tak aby woda dotarła głęboko w glebę. Najlepiej robić to wcześnie rano lub wieczorem, gdy słońce nie parzy liści.

Efekty tego zabiegu są widoczne już po kilku tygodniach. Krzewy stają się gęstsze, liście intensywnie zielone, a pąki kwiatowe wyraźnie się powiększają. W przypadku hortensji ogrodowych odpowiednie zakwaszenie gleby może dodatkowo wpłynąć na intensywność koloru kwiatów.

To właśnie dlatego doświadczeni ogrodnicy mówią wprost, że jeśli w czerwcu zadbasz o nawożenie i odczyn gleby, latem hortensje odwdzięczą się spektakularnym kwitnieniem. A sąsiedzi? Z pewnością będą zaglądać przez płot, pytając, jak udało ci się uzyskać taki efekt.

Posadź na balkonie i na rabacie. Much będą omijać twój dom szerokim łukiem
Galeria zdjęć 10
porady
ogród