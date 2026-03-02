Patent na gigantyczne hortensje. Japońska metoda nawożenia hortensji

W marcu, gdy temperatura ustabilizuje się na poziomie 10 stopni Celsjusza, należy zdjąć zimowe osłony i przeprowadzić pierwsze nawożenie.

Mieszanka dla krzewów powinna zawierać azot, fosfor i potas, co gwarantuje intensywny wzrost i zawiązywanie pąków.

Skuteczną alternatywą jest domowy proszek z suszonych skórek pomarańczy, który zakwasza glebę i chroni rośliny przed szkodnikami.

Kiedy i czym nawozić hortensje po zimie?

Marzec to czas, kiedy ogrodnicy inaugurują nowy sezon prac w terenie. Jest to idealny moment na zdjęcie zimowych zabezpieczeń, pod warunkiem, że termometry wskazują około 10 stopni Celsjusza, a prognozy nie przewidują nocnych przymrozków. Warto pamiętać, że hortensje bukietowe są bardziej odporne i nie wymagają aż tak troskliwej ochrony, dlatego ich nawadnianie można rozpocząć nieco wcześniej. Jest to kluczowe zwłaszcza po suchych, bezśnieżnych zimach, które mogą osłabić rośliny przed okresem kwitnienia. Eksperci podkreślają, że marzec to najlepszy czas na pierwsze nawożenie w sezonie. Odpowiednie preparaty wzmocnią krzewy i uodpornią je na choroby. Należy wybierać odżywki bogate w azot, fosfor i potas – pierwiastki te stymulują rozwój korzeni oraz zawiązywanie pąków kwiatowych. Co ważne, azot delikatnie zakwasza podłoże, co sprzyja hortensjom, które najlepiej czują się w glebie o pH między 5,5 a 6,0. Wyższy odczyn może prowadzić do rozwoju chorób.

Domowy nawóz do hortensji ze skórek pomarańczy

Przedwiośnie to okres, w którym hortensje budzą się do życia i wymagają solidnego wsparcia energetycznego. Zamiast chemicznych środków, można zastosować naturalną metodę opartą na skórkach z pomarańczy. Ten kuchenny odpad jest cennym źródłem wapnia, żelaza, cynku oraz potasu, a dodatkowo pomaga utrzymać kwaśny odczyn gleby. Taka domowa mikstura nie tylko odżywia roślinę, ale również stymuluje ją do wzrostu i poprawia strukturę podłoża, dostarczając niezbędnych mikroelementów. Aby przygotować nawóz, należy pokroić skórki na mniejsze kawałki i suszyć je w piekarniku nagrzanym do 130 stopni przez około półtorej godziny. Następnie wysuszony surowiec trzeba zblendować na drobny proszek i przechowywać w szczelnym słoiku. Gdy sezon ruszy, wystarczy rozsypać proszek wokół krzewów i wymieszać go z ziemią. Cytrusowy aromat działa odstraszająco na szkodniki, w tym uciążliwe mszyce, jednocześnie kompleksowo odżywiając roślinę.