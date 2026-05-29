Ziemniaki po ugotowaniu robią się sine? Dodaj łyżkę tego do gotowania, a będą złociste

Ziemniaki od lat królują na polskich stołach. Używamy ich jako dodatku do dań obiadowych czy sałatek, a latem, kiedy trwa sezon na młode ziemniaczki, zajadamy się nimi nawet bez dodatków. Niestety, wielu z nas spotkało się z tym powszechnym problemem, a mianowicie z sinieniem ziemniaków po ugotowaniu. Zamiast apetycznego, jasnego koloru, na talerzu lądują ziemniaki o nieestetycznym, szaro-niebieskim odcieniu. Choć nie wpływa to na smak czy wartości odżywcze, to z pewnością obniża walory estetyczne posiłku i może sprawiać wrażenie, że ziemniaki są nieświeże lub źle przygotowane.
Dlaczego ziemniaki sinieją?
Za to niepożądane zjawisko odpowiadają naturalne związki chemiczne zawarte w ziemniakach - przede wszystkim fenole. Podczas gotowania, w reakcji z jonami żelaza (które również są obecne w ziemniakach oraz wodzie) oraz pod wpływem tlenu, związki te utleniają się, tworząc barwne pigmenty. Intensywność sinienia zależy od odmiany ziemniaków, składu gleby, a nawet twardości wody. Istnieje jednak domowy sposób, jak zapobiec sinieniu ziemniaków podczas gotowania.
Dodaj łyżkę do gotowania ziemniaków, a już nigdy nie zsinieją w gotowaniu
Ten prosty sposób znały i stosowały już nasze babcie. Wystarczy podczas gotowania dodać do wody łyżkę soku z cytryny. Kwaśny odczyn pomaga zachować jasny kolor ziemniaków i ogranicza proces ciemnienia. Dzięki temu po ugotowaniu wyglądają świeżo i apetycznie. Sok z cytryny nie wpływa znacząco na smak ziemniaków, a może sprawić, że będą prezentowały się znacznie lepiej na talerzu. Warto wypróbować ten trik szczególnie wtedy, gdy przygotowujemy obiad dla gości lub chcemy, by potrawa wyglądała perfekcyjnie.