Sposób na idealnie kruche i soczyste kotlety schabowe. Ten jeden składnik sprawi, że będą rozpływać się w ustach

Kotlet schabowy to klasyk polskiej kuchni, ale często bywa suchy i twardy.

Istnieje prosty trik, który sprawi, że mięso będzie idealnie soczyste i kruche.

Kotlet schabowy - dla wielu Polaków to nie tylko danie, to symbol domowego ciepła, niedzielnego obiadu i smaków dzieciństwa. Jest to bez wątpienia jedno z najbardziej tradycyjnych i uwielbianych dań polskiej kuchni. Chrupiąca panierka, delikatne, złociste mięso, często podawane z ziemniakami i zasmażaną kapustą lub mizerią - to niemalże wizytówka każdego polskiego domu. Przygotowanie idealnego kotleta schabowego wydaje się proste, ale osiągnięcie perfekcyjnej soczystości i kruchości mięsa to sztuka, którą mistrzowie kuchni doskonalili przez lata. Kluczem do sukcesu nie jest tylko odpowiednie rozbicie i panierowanie, ale także pewien sprytny trik, który sprawi, że schab stanie się prawdziwą ucztą dla podniebienia.

Namocz kotlety schabowe przed panierowaniem. Dzięki temu będą soczyste jak nigdy dotąd

Aby mięso schabowe było nie tylko kruche, ale przede wszystkim niezwykle soczyste i pełne smaku, należy je odpowiednio przygotować przed smażeniem. Jednym ze sposobów, które sprawią, że nasze kotlety będą wyjątkowo soczyste i kruche, jest namaczanie mięsa przed smażeniem w mleku z dodatkiem cebuli. Mleko zawiera enzymy (m.in. laktazę), które delikatnie rozkładają białka w mięsie, czyniąc je bardziej kruchym i delikatnym. Kwas mlekowy dodatkowo pomaga rozluźnić włókna mięśniowe, co sprawia, że po usmażeniu kotlet jest mniej "żylasty". Co więcej, mleko wnika w strukturę mięsa, zapobiegając jego wysuszeniu podczas obróbki termicznej i zapewniając upragnioną soczystość. Z kolei cebula nadaje mu subtelny, głębszy aromat, który doskonale podkreśla naturalny smak wieprzowiny. Wystarczy pokrojone plastry schabu zalać mlekiem, dodać kilka plasterków cebuli i odstawić na kilka godzin, a najlepiej na całą noc do lodówki. Dzięki temu prostemu trikowi kotlety schabowe stają się jeszcze smaczniejsze - miękkie w środku, a jednocześnie idealnie chrupiące na zewnątrz.

