Ten grzyb smakuje jak cielęcina i obniża poziom cukru we krwi. Polacy wciąż omijają go szerokim łukiem

Polskie lasy kryją niedoceniany skarb - grzyb o wyjątkowym smaku, który wielu grzybiarzy omija.

Mowa o czernidłaku kołpakowatym, cenionym za walory kulinarne, ale tylko w młodym stadium rozwoju.

Sprawdź, jak bezpiecznie rozpoznać ten przysmak i ucieszyć się jego smakiem i wartościami odżywczymi.

Czernidłak kołpakowaty najczęściej pojawia się od późnego lata aż do jesieni. Można go spotkać nie tylko w lasach liściastych i mieszanych, ale także na skrajach dróg leśnych, polanach, łąkach, parkach czy w ogrodach. Preferuje żyzne, próchnicze gleby bogate w składniki odżywcze. Często wyrasta pojedynczo lub w niewielkich grupach, choć zdarzają się również okazałe skupiska. Młode owocniki mają charakterystyczny, podłużny kapelusz pokryty drobnymi łuseczkami, który z czasem otwiera się i zaczyna ulegać procesowi samorozpadu, zamieniając się w czarną, atramentową ciecz. To właśnie szybkie dojrzewanie sprawia, że grzyb należy zbierać wyłącznie wtedy, gdy jest młody i ma biały, jędrny miąższ. Starsze egzemplarze nie nadają się już do spożycia, ponieważ bardzo szybko się rozkładają. Po zebraniu najlepiej przygotować je jeszcze tego samego dnia, gdyż źle znoszą długie przechowywanie.

PORANEK - Grzyby

Czernidłak kołpakowaty - niezwykły grzyb o specyficznym smaku

Młody czernidłak kołpakowaty jest grzybem jadalnym i cenionym przez wielu smakoszy. Ma delikatny smak oraz miękką konsystencję, dzięki czemu świetnie sprawdza się jako dodatek do jajecznicy, sosów, zup czy dań z makaronem. Można go również smażyć na maśle z cebulą i świeżymi ziołami. Wielu miłośników grzybów uważa, że pod względem smaku w niczym nie ustępuje znacznie popularniejszym gatunkom.

Grzyb ten zawiera niewiele kalorii, a jednocześnie dostarcza błonnika, witamin z grupy B oraz składników mineralnych, takich jak potas i fosfor. Dzięki temu może stanowić wartościowy element zróżnicowanej diety. Co ciekawe, jego smak przypomina delikatną cielęcinę, a wielu ekspertów wskazuje, iż jego regularne spożywanie może pomóc w obniżeniu poziomu cukru we krwi. Należy jednak pamiętać, że czernidłaka kołpakowatego łatwo pomylić z innymi gatunkami czernidłaków. Szczególną ostrożność trzeba zachować wobec gatunków, które zawierają koprynę. Z tego względu grzyby powinny zbierać wyłącznie osoby dobrze znające ich cechy lub korzystające z pomocy doświadczonych grzybiarzy.

Czernidłak kołpakowaty to dowód na to, że polskie lasy kryją wiele niedocenianych skarbów. Jeśli uda się znaleźć młode, zdrowe owocniki i prawidłowo je rozpoznać, mogą stać się ciekawym urozmaiceniem jesiennego menu oraz okazją do odkrycia mniej znanych smaków natury.

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