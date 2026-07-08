MŚ 2026. Szwajcaria pokonuje Kolumbię po rzutach karnych i gra dalej

Emocjonujące rzuty karne rozstrzygnęły losy meczu

Spotkanie nie przyniosło bramek w regulaminowym czasie oraz dogrywce, co wymusiło serię jedenastek. W drugiej kolejce rzutów karnych w poprzeczkę trafił reprezentant Kolumbii Davinson Sanchez. Szwajcar Manuel Akanji chwilę później odpowiedział uderzeniem nad bramką, przez co rywalizacja wciąż była wyrównana. Ostatecznie strzał Cucho Hernandeza obronił bramkarz Gregor Kobel.

Rzut karny dający końcowy awans wyegzekwował skutecznie rezerwowy Ruben Vargas. Mecz w Vancouver obejrzało na trybunach dokładnie 52 497 widzów, a zawody prowadził sędzia Ivan Barton. Kolumbijczycy po raz pierwszy na tym turnieju nie strzelili ani jednego gola i musieli pożegnać się z mundialem w fazie pucharowej po pudłach w kluczowym momencie.

Z kim zagrają pozostali ćwierćfinaliści mistrzostw świata?

Zespół ze Szwajcarii wystąpił w tym meczu mocno osłabiony brakiem kontuzjowanego Johana Manzambiego, który wcześniej zdobył trzy bramki i zaliczył dwie asysty. Mimo tych problemów drużyna z Europy zagra w ćwierćfinale w niedzielę w nocy czasu polskiego, a jej przeciwnikiem będzie broniąca tytułu Argentyna. Szwajcarzy swój trzeci mecz z rzędu rozegrali właśnie w kanadyjskim Vancouver.

W stawce mistrzostw pozostało już tylko osiem najlepszych drużyn narodowych z całego globu. Wśród nich jest aż sześć ekip z Europy, a mianowicie Francja, Hiszpania, Belgia, Anglia, Norwegia i Szwajcaria, a także Argentyna z Ameryki Południowej i Maroko z Afryki. W pozostałych parach spotkają się Francja z Marokiem, Hiszpania z Belgią oraz Norwegia z Anglią.