Novak Djoković z awansem w turnieju. Kto zagra w decydującym starciu na trawie

Pięciosetowy maraton gwiazdy kortów Wimbledonu

Serb Novak Djoković pokonał w ćwierćfinale Wimbledonu Kanadyjczyka Felixa Augera-Aliassime’a. Rywalizacja zakończyła się bardzo bliskim wynikiem 7:6 (12-10), 3:6, 6:3, 6:7 (4-7), 7:6 (10-4). To niesamowicie wyczerpujące starcie trwało na korcie dokładnie pięć godzin i piętnaście minut. Mecz zakończył się tuż przed godziną 23 czasu lokalnego. W Londynie obowiązuje restrykcyjna zasada całkowicie zakazująca gry na obiektach po tej porze.

Z kolei lider rankingu tenisistów Jannik Sinner walczył o awans z Niemcem Janem-Lennardem Struffem. Włoski obrońca tytułu odniósł pewne zwycięstwo w trzech rozegranych setach z wynikiem 7:5, 7:6 (7-4), 6:3. Zapewnił sobie tym samym bezpośredni udział w prestiżowym półfinale turnieju. Dzięki temu obaj znakomici gracze spotkają się w pojedynku o finał. Będzie to już ich dwunaste starcie na najwyższym światowym szczeblu rozgrywek.

- Nie wiem, która dokładnie była godzina, ale słyszałem okrzyki publiczności, że musimy zdążyć przed godziną graniczną. Atmosfera była kapitalna, jest czymś ekscytującym wziąć udział w tak epickim meczu, niezależnie od tego, jak by się on skończył - skomentował Djoković.

- Nie przypominam sobie, żebym grał tutaj kiedyś tak długo. Może finał z Rogerem Federerem w 2019 roku był do tego pojedynku zbliżony pod względem czasu i długości (trwał 4.57 - PAP). Było strasznie równo, każdy mógł wygrać. Felix grał na wysokim poziomie, choć trochę z niego zszedł w super tie-breaku. Wykorzystałem wszystkie swoje okazje, wybrałem odpowiednie rozwiązania, ale przede wszystkim wytrwałem - dzielił się wrażeniami Serb.

Kto zanotuje kolejny wspaniały triumf Wimbledonu?

Trzydziewięcioletni zawodnik z Serbii stoi przed szansą wyrównania rekordu ośmiu triumfów Rogera Federera. Jeżeli zwycięży w Londynie, zdobędzie swój dwudziesty piąty wielkoszlemowy puchar w bogatej karierze. Wtedy w klasyfikacji wszech czasów samodzielnie wyprzedzi australijską tenisistkę Margaret Court. Jego włoski przeciwnik wygrał do tej pory cztery najważniejsze imprezy wielkoszlemowe. Na koncie piętnaście lat młodszego gracza znajdują się triumfy w Wimbledonie 2025, Australian Open 2024 i 2025 oraz US Open 2024.

Nadchodząca konfrontacja obu czołowych zawodników budzi olbrzymie zainteresowanie miłośników sportu. Jannik Sinner posiada minimalnie korzystny bilans bezpośrednich spotkań z rywalem z Bałkanów, który wynosi 6-5. Warto jednak zauważyć, że starszy tenisista pokonał Włocha w półfinale tegorocznego Australian Open. Pojedynek ten stanowić będzie prawdziwy sprawdzian fizycznej formy obu niezwykle utalentowanych sportowców. Zwycięzca tego prestiżowego meczu wejdzie do najważniejszego spotkania całej londyńskiej rywalizacji.