Zszokowany trener dowiedział się o śmierci ojca w niewiarygodny sposób. Kuriozalna sytuacja na konferencji

Na piłkarskich mistrzostwach globu doszło do niezwykle przykrego zdarzenia. Szkoleniowiec Sebastien Desabre musiał zmierzyć się z rodzinną tragedią natychmiast po kluczowym spotkaniu.

Opiekun reprezentacji DR Konga usłyszał informację o odejściu taty w towarzystwie przedstawicieli mediów, podczas oficjalnego spotkania z dziennikarzami.

Sprawdź, jak wyglądała ta zdumiewająca sytuacja oraz z jakiego powodu forma powiadomienia trenera wywołała oburzenie na całym świecie.

Niewiarygodne słowa rzecznika. Tak przekazano tragiczną wieść o śmierci ojca trenera

Spotkanie z przedstawicielami prasy, podsumowujące twarde starcie z Anglią, dobiegało końca. Sebastien Desabre, pomimo przegranej 1:2, z podniesioną głową reagował na pytania, doceniając swoich piłkarzy za niezwykłe poświęcenie na murawie. Kiedy wydawało się, że to już finał rozmów z mediami, do głosu nagle doszedł rzecznik prasowy kadry DR Konga. Jego krótki komunikat wbił w fotel wszystkich zgromadzonych, a najbardziej poruszył samego szkoleniowca.

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- Dziękuję. Chcielibyśmy poinformować, że trener stracił ojca. Składamy nasze najszczersze kondolencje

W sieci natychmiast pojawiło się wideo, na którym widać, jak wielkie było zdziwienie francuskiego menedżera. Szkoleniowiec wyglądał na całkowicie zaskoczonego, jakby to właśnie w tym, najmniej odpowiednim i publicznym momencie, usłyszał o śmierci w rodzinie. Po krótkim czasie zdołał jedynie wykrztusić ciche podziękowanie i wyszedł z pomieszczenia. Z pewnością ciężko pojąć skalę emocji, jakie towarzyszyły mu w tamtej chwili.

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Reprezentacja Demokratycznej Republiki Konga pożegnała się z mundialem

Cała ta zdumiewająca historia miała miejsce po niezwykle udanym powrocie Demokratycznej Republiki Konga na mistrzostwa świata. Afrykańska ekipa, która po raz ostatni rywalizowała na tym turnieju w 1974 roku (jeszcze pod nazwą Zair), była niezwykle blisko sprawienia ogromnej niespodzianki. Zespół bardzo długo stawiał opór silnej Anglii, a od wyrzucenia z turnieju światowej potęgi dzieliło ich zaledwie dwadzieścia minut.

- Walczyliśmy jak naród kongijski. Graliśmy dziś wspaniały futbol przeciwko jednej z najlepszych drużyn na świecie. To właśnie zapamiętamy

Koniec końców, sny zespołu z Afryki przerwał Harry Kane, uchroniwszy reprezentację Trzech Lwów przed kompromitacją na wielkiej scenie. Wydaje się jednak, że to nie odpadnięcie z rozgrywek, lecz absurdalne zachowanie bliskich współpracowników względem trenera, będzie najsmutniejszym obrazkiem tego popołudnia.