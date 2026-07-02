Koniecznie podlej tym maliny w lipcu. Owoce będą nie tylko o wiele większe, ale także znacznie słodsze

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-07-02 12:01

Lipiec to jeden z najważniejszych miesięcy dla malin. To właśnie wtedy krzewy intensywnie owocują lub przygotowują się do wydania plonów. Aby owoce były dorodne, słodkie i pełne soku, same promienie słońca nie wystarczą. Kluczowe znaczenie ma odpowiednie podlewanie oraz dostarczenie roślinom składników odżywczych.

Dwie dojrzałe, czerwone maliny na krzewie wśród zielonych liści. O pielęgnacji owoców w lipcu przeczytasz na Eska.
Autor: wirestock/ Freepik.com
  • Lipiec to kluczowy miesiąc dla obfitych zbiorów malin, jednak wysokie temperatury stanowią poważne wyzwanie dla tych owocowych krzewów.
  • Aby zapewnić malinom dorodne i słodkie owoce, niezbędne jest regularne i przemyślane nawadnianie oraz dostarczanie im specjalnych składników odżywczych.
  • Odkryj sprawdzony, domowy sposób na odżywkę, która sprawi, że twoje maliny będą wyjątkowo duże i soczyste, a także poznaj inne triki na udane zbiory.

Maliny właśnie w lipcu zaczynają intensywnie owocować, jednak panujące w tym miesiącu wysokie temperatury nie są ich sprzymierzeńcami. Krzewy malin posiadają dość płytki system korzeniowy, dlatego dość szybko odczuwają niedobór wody. W czasie upałów ziemia wokół krzewów wysycha bardzo szybko, co może skutkować tym, iż nasze owoce nie będą zbyt duże i słodkie. Z tego powodu warto podlewać rośliny regularnie, najlepiej wczesnym rankiem lub wieczorem, kierując strumień wody bezpośrednio pod krzew, unikając moczenia liści i owoców.

Podlej krzewy malin tą domową odżywką w lipcu, a owoce będą słodkie i duże

W okresie owocowania maliny szczególnie potrzebują potasu, który wpływa na wielkość, smak i jędrność owoców. Jednym z popularnych domowych sposobów jest przygotowanie odżywki ze skórek banana. Wystarczy pokroić skórki z dwóch bananów, zalać je ciepłą wodą i odstawić na około dwa dni. Po tym czasie płyn należy przecedzić i rozcieńczyć wodą w proporcji 1:1. Tak przygotowaną odżywką można podlewać maliny mniej więcej raz na dwa tygodnie.

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Co zrobić, aby maliny obficie owocowały?

Dobrym sposobem na ograniczenie parowania wody z gleby jest ściółkowanie. Warstwa skoszonej trawy, słomy lub kory pomaga utrzymać odpowiednią wilgotność podłoża, chroni korzenie przed przegrzaniem i ogranicza rozwój chwastów. Dzięki temu maliny lepiej znoszą wysokie temperatury i efektywniej wykorzystują wodę oraz składniki pokarmowe, co pozwala im obficie owocować. Aby cieszyć się dużymi i słodkimi owocami warto zastosować kilka prostych zabiegów. Regularne podlewanie, nawożenie bogate w potas, ściółkowanie oraz przerzedzanie pędów sprawiają, że krzewy są zdrowsze, a owoce większe, słodsze i bardziej aromatyczne. Systematyczna pielęgnacja w lipcu często decyduje o jakości całych letnich zbiorów.

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