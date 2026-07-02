Wojciech Szczęsny i Marina szaleją na Open'erze. Czule obściskiwali się podczas koncertu Zary Larsson

Gdyński Open'er Festival co roku przyciąga tłumy polskich celebrytów, którzy bawią się ramię w ramię z tysiącami festiwalowiczów. W tym roku wśród bawiących się pod sceną można było dostrzec Marinę i Wojciecha Szczęsnych, którzy w pełni oddali się festiwalowej atmosferze. Małżonkom towarzyszyła zgrana ekipa znajomych, w tym Jan Bednarek ze swoją żoną Julią, z którymi Szczęśni niedawno spędzali urlop na Majorce. Cała paczka doskonale się bawiła, a ich relacje z imprezy błyskawicznie trafiły do internetu!

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Wojciech Szczęsny i Marina na Open'erze. Czułości i zabawa na koncercie Zary Larsson

Marina, aktywnie dbająca o swój wizerunek w sieci, pochwaliła się na Instagramie licznymi ujęciami z gdyńskiego festiwalu. Na opublikowanych fotografiach widać radosnych małżonków, którzy nie ukrywają swoich uczuć i w czułym objęciu się całują. Oboje zaprezentowali zresztą starannie dobrane stylizacje, idealnie pasujące do luźnego charakteru wydarzenia. Szczególne emocje wzbudził w nich występ Zary Larsson, podczas którego wtopili się w tłum fanów i świetnie się bawili.

Udział w gdyńskim festiwalu to dla Szczęsnych i Bednarków kolejny etap letnich szaleństw. Niedawno obie pary relaksowały się na hiszpańskiej Majorce, co obie panie skrupulatnie dokumentowały w mediach społecznościowych. Fotografie z urlopu ukazywały sielankowy wypoczynek, a teraz ta sama radość udzieliła im się podczas koncertów na Open'erze. Więcej zdjęć z wakacji Wojciecha Szczęsnego i jego żony z przyjaciółmi można obejrzeć w przygotowanej specjalnie galerii.

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