Izabella Krzan nową gwiazdą Dzień dobry TVN. W przeszłości odnosiła sukcesy na parkiecie

Sylwetka Izabelli Krzan zachwyca fanów

Zaledwie 31-letnia Izabella Krzan może pochwalić się niezwykle bogatym doświadczeniem telewizyjnym. Największą rozpoznawalność zdobyła dzięki pracy dla TVP, gdzie prowadziła m.in. "Pytanie na śniadanie", "Czar par" oraz liczne koncerty sylwestrowe. Po transformacji mediów publicznych po wyborach z 2023 roku, pożegnała się z państwowym nadawcą i przeszła do Kanału Zero, współtworząc tam poranny format z Tomaszem Kammelem. Jednak świat wielkiej telewizji szybko o sobie przypomniał. Jesienią 2024 roku zasiliła szeregi TVN, a od kolejnego roku lutego pracowała jako reporterka śniadaniówki, by finalnie stworzyć duet prowadzących z Janem Pirowskim. Niezależnie od stacji, fani niezmiennie chwalą jej doskonałą formę fizyczną, co bez wątpienia jest zasługą regularnych treningów oraz dawnych, sportowych pasji.

Gwiazdy na konferencji śniadaniówki. Krzan i Zając walczyły "na nogi"!

Zdjęcia: Tak zmieniało się ciało Izabelli Krzan

48

Kariera sportowa i modeling Izabelli Krzan

W przeszłości telewizyjna gwiazda profesjonalnie trenowała siatkówkę. Mierząca 183 centymetry wzrostu zawodniczka świetnie radziła sobie na pozycji atakującej, a jej największym osiągnięciem z tamtego okresu jest zdobycie brązowego medalu mistrzostw Polski w kategorii juniorek. Chociaż od tamtego czasu upłynęło wiele lat, forma prezenterki nadal robi kolosalne wrażenie. W dołączonej do artykułu galerii widać fotografie, na których odsłania sporo ciała, co często wywołuje rumieńce u internautów. Znakomite warunki fizyczne pozwoliły jej również na owocną karierę w świecie mody. Zwyciężyła w plebiscycie Miss Polonia 2016, dzięki czemu reprezentowała Polskę na wyborach Miss Universe, a wcześniej zgarniała laury jako Miss Nastolatek Warmii i Mazur oraz trzecia Wicemiss w tym samym regionie.

Izabella Krzan nową prowadzącą Dzień Dobry TVN. Widzowie mieli inną kandydatkę - są głosy sprzeciwu