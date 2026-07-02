Maffashion pokazała sesję w letniej sukience. Ten kolor to prawdziwy hit tego lata

Lato to czas na odważne kolory, a jeden z energetycznych odcieni zdominował tegoroczne trendy, odświeżając stylizacje i podkreślając opaleniznę.

Ten wyrazisty kolor podbija wybiegi i stylizacje influencerek, udowadniając, że potrafi stworzyć spektakularny efekt bez zbędnych dodatków.

Odkryj, o jaką barwę chodzi i zainspiruj się, jak włączyć ją do swojej szafy, aby nadać letnim zestawieniom modnego charakteru.

Intensywne kolory nie schodzą z wybiegów i ulic, a tego lata szczególną popularnością cieszy się fuksja. To odcień pełen energii, który przyciąga spojrzenia i pięknie podkreśla letnią opaleniznę. Ten wyrazisty odcień różu od kilku miesięcy regularnie pojawia się na wybiegach, w kolekcjach znanych marek oraz w stylizacjach influencerek i gwiazd. Fuksja doskonale wpisuje się w wakacyjny klimat - jest odważna, kobieca i pełna energii. Świetnie prezentuje się zarówno w total lookach, jak i w postaci pojedynczych elementów garderoby czy dodatków.

Maffashion zachwyciła w sesji w sukni w najmodniejszym kolorze tego lata

Na ten trend postawiła także Maffashion, która podczas jednej z ostatnich sesji zdjęciowych zaprezentowała efektowną sukienkę maxi w kolorze fuksji. Zdjęcia opublikowane na Instagramie szybko przyciągnęły uwagę obserwatorów, a intensywny kolor kreacji stał się głównym elementem całej stylizacji. Influencerka udowodniła, że wyraziste barwy nie potrzebują wielu dodatków – odpowiednio dobrany fason i mocny kolor potrafią stworzyć spektakularny efekt.

Maffashion pokazała zdjęcia sprzed lat. Nie do wiary, jaki kiedyś wyglądała!

Z czym łączyć ubrania w kolorze fuksji?

Fuksja doskonale komponuje się z neutralnymi akcesoriami w odcieniach beżu, bieli czy złota, ale równie dobrze wygląda w bardziej odważnych zestawieniach z pomarańczem, czerwienią lub limonkową zielenią. To kolor, który sprawdzi się zarówno podczas wakacyjnych wyjazdów, jak i letnich przyjęć, wesel czy wieczornych spotkań. Jeśli jednak nie przepadamy za tak intensywnymi stylizacjami, nic nie stoi na przeszkodzie, by wprowadzić fuksję do swojej garderoby w subtelniejszy sposób. Torebka, sandały, apaszka, kolczyki czy lakier do paznokci w tym odcieniu skutecznie ożywią nawet najprostszą stylizację.

Wszystko wskazuje na to, że tego lata to właśnie mocne kolory będą grały pierwsze skrzypce. Fuksja jest doskonałym przykładem trendu, który łączy elegancję z odrobiną modowej odwagi i pozwala wyróżnić się z tłumu bez względu na okazję.

Zajrzyjcie na naszą okazję i sprawdźcie, jak w fuksjowej stylizacji prezentuje się Maffashion.

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