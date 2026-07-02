Dzień, w którym Centralna Komisja Egzaminacyjna publikuje wyniki, to jeden z najbardziej stresujących momentów w życiu każdego ucznia kończącego szkołę podstawową. W 2026 roku wielkie odliczanie zakończy się w piątek, 3 lipca. To właśnie wtedy, punktualnie o godzinie 8:30, serwery zostaną uruchomione, a tysiące młodych ludzi w całym kraju jednocześnie spróbują poznać swoje rezultaty. Jest to kluczowa chwila, która otwiera drzwi do kolejnego etapu edukacji i pozwala realnie ocenić szanse na dostanie się do wybranego liceum, technikum czy szkoły branżowej.

Warto jednak przygotować się na to, że system może nie zadziałać idealnie od pierwszej sekundy. Przy tak ogromnym obciążeniu strony internetowe często zwalniają, a czas oczekiwania na załadowanie profilu może się wydłużyć. Jeśli po wpisaniu adresu zobaczysz biały ekran lub komunikat o błędzie, nie wpadaj w panikę i spróbuj odświeżyć okno za kilka lub kilkanaście minut. Twoje wyniki są bezpieczne w bazie danych, a chwilowe przeciążenie to standardowy scenariusz, z którym co roku mierzą się absolwenci w całej Polsce.

Jak zalogować się do ZIU i co zrobić w razie zgubienia hasła?

Podstawowym miejscem, w którym sprawdzisz swoje rezultaty online, jest portal Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika. Znajdziesz go pod adresem wyniki.edu.pl lub ziu.gov.pl. Po wejściu na stronę zobaczysz panel logowania, który wymaga podania unikalnych danych. Najprostszym sposobem jest użycie loginu i hasła, które powinieneś otrzymać wcześniej w swojej szkole od wychowawcy lub w sekretariacie. Te dane są generowane przez system i przypisane bezpośrednio do twojego numeru PESEL.

Co jednak zrobić, jeśli w ferworze zakończenia roku szkolnego zapodziałeś karteczkę z kodami dostępu? Na szczęście istnieje alternatywa, która ratuje wielu uczniów i rodziców. ZIU umożliwia logowanie za pośrednictwem Profilu Zaufanego. Możesz więc wykorzystać swoją bankowość elektroniczną lub e-dowód, aby potwierdzić tożsamość i wejść do systemu bez konieczności szukania szkolnych haseł. Gdy już znajdziesz się wewnątrz swojego profilu, musisz kliknąć w odpowiedni kafelek z napisem „Egzamin ósmoklasisty”, gdzie zobaczysz listę przedmiotów wraz ze swoimi punktami.

Wynik procentowy a centylowy – jak rozumieć liczby na ekranie?

Kiedy już wyświetlisz swoje dane, przy każdym przedmiocie – języku polskim, matematyce i języku obcym – zobaczysz dwa rodzaje statystyk. Pierwszą z nich jest wynik procentowy. Informuje on o tym, na ile pytań i zadań udało ci się udzielić poprawnej odpowiedzi. Ta liczba jest fundamentem rekrutacji, ponieważ to właśnie na jej podstawie wylicza się punkty, które zadecydują o twoim miejscu na liście kandydatów do szkoły średniej. Im wyższy procent, tym mocniejsza jest twoja pozycja w systemie naboru.

Obok procentów zobaczysz również wynik centylowy, który u wielu osób budzi spore zdziwienie. Centyl to informacja o tym, jak wypadasz na tle innych osób piszących ten sam egzamin w całej Polsce. Przykładowo, jeśli przy matematyce widzisz wynik centylowy 75, oznacza to, że napisałeś test tak samo lub lepiej niż 75 procent wszystkich ósmoklasistów w kraju. To doskonały sposób, by ocenić, czy dany arkusz był wyjątkowo trudny dla wszystkich, czy może tobie poszedł wyjątkowo dobrze w porównaniu do średniej krajowej.

Odbiór zaświadczenia i kolejne kroki w rekrutacji do szkół średnich

Sprawdzenie wyników w internecie to dopiero początek formalności, które musisz załatwić tego dnia. Pamiętaj, że 3 lipca 2026 roku to także termin, w którym twoja macierzysta szkoła podstawowa wydaje fizyczne zaświadczenia CKE. To oficjalny dokument z pieczęciami, który jest niezbędny w dalszym procesie naboru. Nawet jeśli znasz już swoje punkty z ekranu komputera, musisz udać się do szkoły i odebrać oryginał zaświadczenia, ponieważ bez niego nie dokończysz rekrutacji do wymarzonej placówki.

Kiedy będziesz już miał papierowe zaświadczenie w ręku, od razu sprawdź harmonogram swojej lokalnej rekrutacji. Zazwyczaj kolejnym krokiem jest wprowadzenie wyników do elektronicznego systemu naboru oraz dostarczenie kopii lub oryginału dokumentów do szkoły pierwszego wyboru. Wiele placówek wymaga osobistego stawiennictwa, więc nie odkładaj tego na ostatnią chwilę. Szybkie i rzetelne dopełnienie tych formalności pozwoli ci spokojnie cieszyć się wakacjami, mając pewność, że twoje zgłoszenie do nowej szkoły jest kompletne i zostanie rozpatrzone przez komisję rekrutacyjną.

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