Rewolucja dla kibiców w Polsce! Mecze Igi Świątek i Mai Chwalińskiej na nowym kanale

Z końcem 2026 roku stacja Canal+ straci prawa do pokazywania zmagań w ramach cyklu WTA.

Począwszy od nowego sezonu to stacja Eleven Sports zajmie się transmitowaniem kobiecych rozgrywek.

W dniu 20 października oficjalnie potwierdzono powstanie nowego kanału, na którym będą transmitowane starcia Igi Świątek oraz Mai Chwalińskiej.

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Kibice już od jakiegoś czasu wiedzieli o zmianach, bowiem w 2027 roku kobiece zawody tenisowe przeniosą się do Eleven Sports. Stacja Canal+ pożegna się z transmisjami z cyklu WTA po zakończeniu tego sezonu. Zmiana telewizji rodziła mnóstwo pytań, jednak właśnie otrzymaliśmy kluczową odpowiedź na najważniejsze z nich.

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Zgodnie z oficjalnymi komunikatami, stacja Eleven Sports w pierwszych dniach stycznia 2027 roku wystartuje z zupełnie nowym kanałem o nazwie Eleven Extra. Projekt ten zasili obecne pakiety w przestrzeni internetowej oraz aplikacji elevensports.pl bez konieczności uiszczania dopłat przez klientów OTT. Tradycyjny dostęp z poziomu telewizora może jednak wiązać się z kosztami.

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Już od pierwszego dnia Eleven Extra będzie dostępny dla wszystkich abonentów naszego serwisu online bez żadnych dodatkowych opłat. Chcemy, aby jak najszersza grupa widzów mogła korzystać z nowego kanału i oglądać między innymi turnieje WTA. Z naszej strony jesteśmy gotowi do jego dystrybucji również za pośrednictwem współpracujących z nami operatorów. Decyzja o włączeniu Eleven Extra do oferty, terminie jego udostępnienia oraz warunkach cenowych oferowanych abonentom należy jednak do poszczególnych operatorów – powiedział Krzysztof Świergiel, prezes Eleven Sports.

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Start stacji Eleven Extra zbiegnie się w czasie z pierwszymi relacjami z cyklu WTA Tour. Włodarze telewizji zagwarantowali sobie licencję na te zawody obejmującą pięć sezonów, w latach 2027-2031. Na antenie pojawią się zawody szczebla WTA Finals, 1000, 500 i 250, z wyjątkiem ewentualnych imprez organizowanych w naszym kraju. Porozumienie nie obejmuje zawodów Wielkiego Szlema.

Propozycja kanału Eleven Extra zdecydowanie wyjdzie poza sam tenis. Ze względu na nagromadzenie imprez w tym samym czasie, platforma zagwarantuje miejsce do transmitowania innych niezwykle ważnych wydarzeń z prawami nadawcy. Widzowie zobaczą więc też chociażby starcia piłkarskie w czołowych ligach w Europie.

– Systematycznie poszerzamy portfolio praw sportowych, dynamicznie rozwijamy nasz zespół redakcyjny, a teraz uruchamiamy kolejny kanał, dzięki któremu będziemy mogli transmitować jeszcze więcej wydarzeń sportowych najwyższej rangi. Eleven Extra zapewni nam większą elastyczność w planowaniu ramówki i pozwoli jeszcze pełniej wykorzystać potencjał naszej bogatej oferty programowej. To dla nas szczególnie istotne, ponieważ zależy nam na pokazywaniu jak największej liczby wydarzeń sportowych na żywo i chcemy zapewnić naszym widzom szeroką możliwość wyboru transmisji – powiedział Patryk Mirosławski, COO Eleven Sports.

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