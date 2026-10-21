Myjesz kurczaka przed gotowaniem? Eksperci ostrzegają przed groźnymi bakteriami

Eksperci od lat alarmują, że opłukiwanie surowego drobiu pod wodą wcale nie zwiększa bezpieczeństwa posiłku , a wręcz przeciwnie – stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia.

, a wręcz przeciwnie – stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. Woda nie zabija szkodliwych drobnoustrojów, a jedynie powoduje ich rozprzestrzenianie po całej kuchennej przestrzeni, co może skutkować skażeniem blatów, używanych naczyń, a nawet innych produktów leżących w promieniu metra od zlewu.

Zrozumienie, dlaczego ten pozornie higieniczny nawyk może prowadzić do poważnych zatruć pokarmowych, jest kluczowe dla ochrony domowników i wyrobienia bezpiecznych nawyków w kuchni.

Robisz to z kurczakiem przed gotowaniem? Roznosisz groźne bakterie po swojej kuchni

Dla wielu z nas przemywanie surowego mięsa drobiowego pod bieżącą wodą to odruch, którego nauczyliśmy się od starszych pokoleń. Wykonujemy tę czynność z intencją usunięcia śluzu, krwi czy resztek po opakowaniu foliowym, tkwiąc w błędnym przekonaniu, że w ten sposób pozbywamy się niebezpiecznych zanieczyszczeń i zarazków. To fałszywe poczucie sterylności bazuje na nieaktualnych już przyzwyczajeniach, które ignorują współczesne standardy bezpieczeństwa sanitarnego. Damian Wiatrowski, znany ekspert z zakresu dietetyki, opublikował niedawno w mediach społecznościowych materiał wideo, w którym stanowczo odradza płukanie pod kranem surowego mięsa. Zaznaczył, że woda uderzająca o kurczaka powoduje rozprysk, który przenosi niebezpieczne drobnoustroje na zlew, pobliskie sztućce czy kuchenne blaty.

Quiz tylko dla doświadczonych kobiet. Twoja babcia miałaby w tym quizie 10/10 Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na wybielenie firanek jest: Upranie ich w ocćie Pranie z dodatkiem sody oczyszczonej Namoczenie ich z dodatkiem płynu do mycia naczyń Następne pytanie

Mycie kurczaka przed gotowaniem. Dlaczego jest to niebezpieczne?

Aby uświadomić skalę problemu, ekspert żywieniowy powołał się na niepokojące wyniki badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych. Okazało się, że u ponad jednej czwartej osób, które myły surowy drób przed obróbką cieplną, szkodliwe bakterie trafiły do przygotowywanych obok sałatek, a u kilkunastu procent badanych patogeny przetrwały w zlewie nawet po zastosowaniu środków czyszczących. Inne eksperymenty naukowe wykazały, że podczas mycia mięsa pod kranem, skażone krople wody mogą lądować nawet do metra dalej, stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla potraw spożywanych na surowo.

radzi "Motywator Dietetyczny".

Nie myj kurczaka, wrzuć na patelnię, dobij do 74 stopni Celsjusza. Surowe mięso trzymaj na osobnej desce. I tyle