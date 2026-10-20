Iga Świątek zakończyła sezon. Zaskakująca decyzja Polki

Iga Świątek kończy rywalizację w tym roku

Iga Świątek zmaga się z urazem lewego uda, którego nabawiła się podczas turnieju WTA 1000 w Wuhan. Kontuzja ta kosztowała ją porażkę w półfinale z Mają Chwalińską. Wycofanie się z zawodów w Ningbo przekreśliło jej szanse na udział w turnieju WTA Finals, przeznaczonym dla ośmiu najlepszych zawodniczek sezonu.

Polska tenisistka przekazała informację o zakończeniu startów w bieżącym roku w mediach społecznościowych. Decyzja ta oznacza dłuższą przerwę od profesjonalnej gry i skupienie się na pełnej regeneracji po wyczerpujących miesiącach.

„To był jeden z najbardziej wymagających sezonów w mojej karierze, wiele wyzwań, zmian, lekcji po drodze. Jestem szczególnie dumna z pracy, jaką wykonaliśmy w drugiej części roku i progresu, który z tym przyszedł. To daje mi wiele pewności siebie na przyszłość”

„Ostatnie kilka miesięcy lub nawet ostatnie kilka lat, było bardzo wymagających i czuję, że potrzebuję odpocząć i w pełni zregenerować ciało. Dlatego to właśnie zrobię, tym razem trochę dłużej. Zdecydowałam się w tym momencie zakończyć sezon, co oznacza, że nie zagram już w żadnym turnieju w tym roku”

Jaka będzie pozycja Polki w rankingu WTA?

Obecnie Iga Świątek plasuje się na dziewiątym miejscu w zestawieniu najlepszych tenisistek świata. Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że z powodu braku startów rok zakończy na niższej lokacie. Pozostałe zawodniczki mają szansę poprawić swój dorobek punktowy w ostatnich turniejach sezonu.

W 2026 roku polska tenisistka triumfowała zaledwie w jednej imprezie, wygrywając zawody rangi WTA 1000 w Toronto. Jeśli chodzi o turnieje wielkoszlemowe, w tym sezonie jej najlepszym rezultatem był awans do ćwierćfinału podczas Australian Open.