Ciemne pranie śmierdzi po wyjęciu z pralki? Wystarczy jeden tani składnik, by ubrania znowu pachniały

Ciemne tkaniny po wyjęciu z pralki bywają pozbawione świeżego zapachu , a wlewanie do bębna dodatkowych ilości płynów piorących tylko potęguje ten problem.

, a wlewanie do bębna dodatkowych ilości płynów piorących tylko potęguje ten problem. Prawdziwa przyczyna nieprzyjemnej woni czarnych ubrań nie leży w brudnej pralce, lecz w reakcji chemicznej między fabrycznymi barwnikami a naszymi detergentami .

. Wystarczy zastosować prosty, domowy patent z wykorzystaniem jednego naturalnego produktu, by zagwarantować tkaninom długotrwałą świeżość i zabezpieczyć je przed utratą koloru.

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Dlaczego ciemne ubrania po praniu brzydko pachną? Zaskakująca przyczyna

Wyjmując z pralki czarne ubrania, nierzadko czujemy, że pomimo zastosowania aromatycznych środków piorących, materiał wciąż nieprzyjemnie pachnie. W takiej sytuacji wiele osób popełnia podstawowy błąd – wlewa do dozownika jeszcze więcej płynu do płukania lub proszku. Niestety, ten ruch jedynie pogarsza sprawę. Smród wypranej ciemnej odzieży to najczęściej nie kwestia naszych błędów, lecz barwników użytych przez producentów. Czarne tkaniny nierzadko koloryzuje się sztuczną henną, która w kontakcie z chemikaliami z detergentów zaczyna wydzielać fatalną woń. Z tego powodu aplikowanie dodatkowych porcji chemii piorącej mija się z celem i tylko potęguje problem.

Zamiast wlewać więcej płynu do czarnego prania, sięgnij po ten składnik z kuchni. Odzież odzyska świeżość

Pranie czarnej odzieży w pralce to duże ułatwienie, ale wymaga odrobiny uwagi, by ubrania nie traciły barwy, nie mechaciły się i nie zaczynały śmierdzieć. Jak już wyjaśniono, przy nastawianiu ciemnego prania należy bezwzględnie unikać przedawkowania płynów piorących i zmiękczających. Zdecydowanie skuteczniejszym sposobem jest użycie zwykłego octu. Zamiast standardowego środka do płukania, wlej do odpowiedniej przegródki szklankę octu wymieszaną z 10 kroplami ulubionego olejku eterycznego. W ten sposób stworzysz naturalny płyn zmiękczający. Taka mikstura nie tylko zapewni czarnym rzeczom wspaniały zapach na długi czas, ale również doskonale zmiękczy materiał i utrwali głęboki, ciemny kolor.

Pranie czarnych ubrań w pralce. Co zrobić, by nie straciły koloru?

Przed wrzuceniem ciemnych rzeczy do bębna, kluczowe jest właściwe posegregowanie brudnej odzieży. Absolutnie nie należy łączyć jasnych materiałów z czarnymi. Dodatkowo czarne t-shirty, spodnie czy bluzy powinny być prane osobno, bez towarzystwa delikatnej bielizny czy wełnianych swetrów. Wynika to z faktu, że różne typy odzieży potrzebują odmiennych programów i temperatur. A jaka temperatura będzie idealna dla czarnych ubrań? Bezpieczną granicą jest 40 stopni Celsjusza. Wybór konkretnego cyklu prania i prędkości wirowania zależy od rodzaju materiału. Doskonałym patentem na utrzymanie głębokiej czerni jest wspomniane wlanie szklanki octu do bębna lub zanurzenie wypranych rzeczy w roztworze wody z octem na około pół godziny.