Włoskie media o sytuacji Piotra Zielińskiego w Interze. Przedmeczowe doniesienia nie napawają optymizmem

Inter pod presją w Champions League

Początek rywalizacji w fazie ligowej Ligi Mistrzów okazał się dla Interu sporym rozczarowaniem. Po rozegraniu dwóch meczów mediolańczycy pozostają bez zdobyczy punktowej. Ekipa z Włoch najpierw musiała uznać wyższość Realu Madryt, przegrywając 1:2, by następnie dość sensacyjnie ulec belgijskiemu Club Brugge w stosunku 3:4. Wobec tych potknięć, nadchodząca konfrontacja z Szachtarem Donieck staje się dla drużyny niezwykle istotna z punktu widzenia dalszych losów w turnieju.

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Czy Zieliński zacznie na ławce?

Docierające z Włoch informacje wskazują na pewną niepewność co do występu reprezentanta Polski od pierwszej minuty. Dziennikarze stacji Sky Sport donoszą, że szkoleniowiec planuje powrót Hakana Calhanoglu do podstawowej jedenastki w miejsce ustawienia z ostatniego meczu w Serie A. Co więcej, w rywalizacji o miejsce na boisku wyżej od Piotra Zielińskiego oceniane są szanse Henricha Mychitariana. Taka decyzja trenera skutkowałaby kolejnymi rotacjami w pomocy Interu przed tym kluczowym starciem na arenie międzynarodowej.

Notowania Mychitariana w górę

Zbliżone scenariusze przewidują również redaktorzy „La Gazzetta dello Sport”. Z analizy włoskiej gazety wynika, że środek pola zdominują Calhanoglu oraz Nicolo Barella, a trzecie miejsce przypadnie albo Zielińskiemu, albo Mychitarianowi. Dziennik podkreśla jednocześnie, że akcje ormiańskiego piłkarza w ostatnim czasie znacząco poszły w górę. Nawet solidny występ przeciwko Bolonii nie gwarantuje polskiemu pomocnikowi bezpiecznej pozycji w układance taktycznej drużyny.

Inne media potwierdzają obawy

Podobne sygnały o możliwym pozostaniu Zielińskiego wśród zawodników rezerwowych docierają także z innych znaczących tytułów. Informacje te potwierdzają „Corriere dello Sport”, „Tuttosport” oraz serwis internetowy prowadzony przez znanego dziennikarza, Gianlucę Di Marzio.

Pierwszy gwizdek w starciu pomiędzy Interem Mediolan a ukraińskim Szachtarem Donieck zabrzmi o godzinie 21:00. Kibice będą mogli śledzić przebieg rywalizacji za pośrednictwem stacji Canal+Extra 6.