Zna ją Mbappe i Neymar, a Szczęsny ugościł w ogrodzie. Kim jest zjawiskowa Celine Dept?

Z boiska do internetu. Kariera Celine Dept

Sport towarzyszył Celine Dept praktycznie od zawsze. W przeszłości zawodowo trenowała piłkę nożną w barwach belgijskiego klubu Cercle Brugge. Jej życie nabrało niesamowitego tempa w 2019 roku, gdy postanowiła spróbować swoich sił w tworzeniu materiałów na TikToka oraz platformę YouTube. Krótkie formy wideo łączące elementy taneczne, niezobowiązujący humor oraz imponujące triki z piłką z miejsca podbiły serca widzów. Obecnie jej poczynania w sieci śledzi gigantyczna widownia: 55 milionów subskrybentów na YouTubie, blisko 19 milionów na TikToku oraz przeszło 5,5 miliona na Instagramie! Tak potężne zasięgi otworzyły jej drzwi do regularnego nagrywania materiałów z najbardziej rozpoznawalnymi zawodnikami świata piłki nożnej.

Celine Dept u Szczęsnego. Belgijka bije rekordy popularności

Sekretem niesłabnącego zainteresowania twórczością Belgijki jest konsekwentna publikacja krótkich, niezwykle dynamicznych klipów, które trafiają do sieci nawet kilkukrotnie w ciągu jednego dnia. Głównym językiem jej internetowych kanałów jest angielski, co błyskawicznie przełożyło się na globalny i wielomilionowy zasięg. Jako pierwsza obywatelka swojego kraju zdołała zgromadzić ponad 10 milionów stałych widzów na platformie YouTube. Obecnie wyświetlenia jej filmów sięgają kosmicznych miliardów, a wiele z nich współtworzy razem z Michielem Callebautem, swoim partnerem życiowym, z którym współpracuje ściśle od końcówki 2018 roku.

Na polskim podwórku o belgijskiej influencerce zrobiło się ostatnio wyjątkowo głośno za sprawą materiałów zrealizowanych z polskim bramkarzem. Gwiazda internetu zamieściła w sieci serię wideo, na których wraz z Wojciechem Szczęsnym biorą udział w rozmaitych wyzwaniach zręcznościowych i piłkarskich quizach, także z synem golkipera Liamem. Musieli między innymi trafnie rozpoznawać gwiazdy futbolu na zdjęciach z okresu dzieciństwa czy wykazać się odpowiednim refleksem i sportową wiedzą. Klipy kręcone w ogrodzie w mgnieniu oka wygenerowały miliony odsłon i wywołały falę bardzo pozytywnych komentarzy zachwyconych kibiców.