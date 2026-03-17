Wojciech Szczęsny zaskoczony zdjęciem Roberta Lewandowskiego! Jego słowa podbijają internet

Polscy zawodnicy występujący w Barcelonie cieszą się ogromną popularnością na całym świecie.

Internetowa twórczyni Celine Dept, która specjalizuje się w tematyce piłkarskiej, postanowiła sprawdzić więź łączącą obu sportowców.

Reakcja polskiego bramkarza po zobaczeniu archiwalnej fotografii kapitana kadry wywołało spore poruszenie.

Wojciech Szczęsny ocenia dawne zdjęcia. Reakcja na Roberta Lewandowskiego to hit

Polski golkiper dołączył do hiszpańskiej drużyny w awaryjnym trybie w zeszłym sezonie po urazie Marca-Andre ter Stegena i natychmiast zyskał ogromną sympatię tamtejszych kibiców. Jego niezwykle otwarty charakter sprawia, że wciąż pozostaje w centrum uwagi, co postanowiła wykorzystać znana belgijska influencerka Celine Dept, mająca gigantyczną widownię liczącą 55 milionów subskrybentów na YouTube i 5 milionów na Instagramie. Twórczyni zaprosiła bramkarza do udziału w swoim najnowszym materiale wideo.

Gwiazdy futbolu u Celine Dept. Szczęsny poddany nietypowemu sprawdzianowi

Profil youtuberki obfituje w nagrania z czołowymi postaciami światowej piłki, takimi jak Erling Haaland, Kylian Mbappe czy Ousmane Dembele. W realizacji tych zasięgowych projektów nieustannie wspiera ją partner życiowy, Michiel. Tym razem do zacnego grona gości dołączył Wojciech Szczęsny, który musiał wykazać się nie tylko refleksem, ale również doskonałą pamięcią i znajomością środowiska piłkarskiego.

Seria wspólnych nagrań rozpoczęła się od wyzwania, w którym bramkarz oraz Belgijka prześcigali się w wymienianiu nazwisk graczy z państw wskazywanych przez syna piłkarza, Liama. Następnie przetestowano ich umiejętności polegające na chwytaniu rzuconej piłki do słupka, natomiast ostatni format opierał się na odgadywaniu tożsamości zawodników na podstawie ich fotografii z wczesnego dzieciństwa. To właśnie w tym fragmencie doszło do niezwykle zabawnej sytuacji z udziałem Szczęsnego.

Trzydziestopięciolatek bez trudu zidentyfikował młodego Cristiano Ronaldo, lecz chwilę później pomylił Pedriego z... Lamine'em Yamalem. Kiedy na ekranie pojawiły się zdjęcia właściwego Yamala oraz Paula Pogby, obyło się bez większych kłopotów, ale niespodziewane schody zaczęły się przy fotografii Roberta Lewandowskiego! Wojciech Szczęsny na moment zaniemówił, co wyraźnie zdziwiło youtuberkę: - Musisz to wiedzieć! - niejako podpowiedziała.

- To Robert? Poznałem tylko dlatego, że jego córki wyglądają teraz jak on - powiedział Szczęsny, choć Belgijka myślała, że chodzi mu o oczy.

W finałowej części wyzwania reprezentant Polski błyskawicznie rozpoznał na starych kadrach Paulo Dybalę, a także samego siebie. Opublikowany w sieci materiał zyskał gigantyczną popularność, zbierając imponujące blisko pół miliona polubień na Instagramie oraz prawie dwa i pół miliona wyświetleń w serwisie YouTube! Filmik zobaczysz poniżej.