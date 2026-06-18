Zmiana trenera w Motorze Lublin. Kto zastąpi Mateusza Stolarskiego?

Historia Stolarskiego w klubie

Mateusz Stolarski dołączył do Motoru we wrześniu 2022 roku. Na początku pełnił funkcję asystenta trenera Goncalo Feio, z którym drużyna awansowała do 1. ligi. Po zwolnieniu Portugalczyka w marcu 2024 roku, Stolarski przejął stery i doprowadził zespół do ekstraklasy poprzez wygrane baraże.

W pierwszym sezonie pod jego wodzą Motor osiągnął siódme miejsce, co było najwyższym wynikiem w historii klubu. Ostatnie rozgrywki lubelski zespół zakończył na 12. pozycji. W sumie 33-letni szkoleniowiec prowadził Motor w 82 meczach, notując 30 zwycięstw, 24 remisy i 28 porażek.

Kto poprowadzi Motor Lublin?

Nowym szkoleniowcem zespołu został Mariusz Misiura, który do niedawna był trenerem Wisły Płock. 45-latek objął stanowisko po zakończeniu pracy w poprzednim klubie, z którym również odniósł sukcesy.

Misiura rozpoczął pracę w Wiśle Płock 1 czerwca 2024 roku. Zdołał awansować z nią do ekstraklasy po barażach w 2025 roku. Płocczanie zakończyli rundę jesienną na pierwszej pozycji, ostatecznie zajmując ósme miejsce. W Motorze czeka go budowa nowej drużyny, z której odeszło już 10 piłkarzy.