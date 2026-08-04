Nagła śmierć 34-letniego gwiazdora UFC. Organizacja potwierdza przyczyny tragedii

Przedstawiciele amerykańskiego giganta wydali oficjalne oświadczenie wyjaśniające przyczyny tego dramatycznego zdarzenia, gdzie podano dokładne okoliczności stwierdzenia zgonu brazylijskiego wojownika. „Dziś rano, w poniedziałek, 3 sierpnia, nasz ukochany zawodnik wagi muszej, Allan Nascimento, został znaleziony nieprzytomny po tym, jak doznał zawału serca we śnie. Pomimo wysiłków zespołu medycznego, lekarz stwierdził zgon na miejscu zdarzenia” – czytamy w komunikacie federacji.

This morning, Monday, August 3rd, our beloved flyweight fighter, Allan Nascimento, was found unresponsive after suffering an apparent heart attack in his sleep. Despite the efforts of the responding medical team, he was pronounced deceased at the scene.Our thoughts and deepest… pic.twitter.com/vlaBaBOyJr— UFC (@ufc) August 3, 2026

W dalszej części opublikowanego komunikatu przekazano słowa ogromnego wsparcia dla otoczenia zmarłego sportowca. „W tym niezwykle trudnym czasie składamy najszczersze kondolencje rodzinie Allana, przyjaciołom, kolegom z drużyny i bliskim” – dodano w oświadczeniu UFC.

Brazylijczyk podpisał kontrakt z najlepszą organizacją MMA globu w 2021 roku. Pierwszy raz do oktagonu wszedł podczas gali UFC 267, która polskim kibicom kojarzy się z bolesną utratą mistrzowskiego pasa przez Jana Błachowicza. Wprawdzie debiutanckie starcie zakończyło się przegraną, ale w kolejnych występach zanotował fenomenalną serię czterech triumfów z rzędu.

Ostatni raz publiczność mogła podziwiać jego umiejętności pod koniec czerwca bieżącego roku. Zmierzył się wtedy z Mitchem Raposo i po niezwykle zaciętej i równej walce musiał ostatecznie uznać wyższość rywala, przegrywając przez niejednogłośną decyzję sędziów punktowych.

Zawodowe starty w mieszanych sztukach walki rozpoczął na początku minionej dekady, budując imponujący dorobek. W trakcie trzynastu lat profesjonalnej rywalizacji stoczył łącznie dwadzieścia dziewięć oficjalnych pojedynków, wychodząc zwycięsko z dwudziestu dwóch z nich i ponosząc zaledwie siedem porażek.

Na co dzień utalentowany wojownik trenował w swoim rodzinnym kraju. Był dumnym reprezentantem słynnego Chute Boxe, które od lat cieszy się statusem jednego z najbardziej utytułowanych klubów w całej historii sportów walki na świecie.