Oto najpiękniejsze fanki MŚ 2026! Miss z Kataru ma poważną konkurencję

KH
Bartosz Olszewski
2026-06-25 18:38

Trwające w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku mistrzostwa świata to nie tylko wielkie sportowe zmagania, ale również barwne widowisko na trybunach. Piłkarskie święto gromadzi miłośników futbolu ze wszystkich kontynentów. Obiektywy aparatów chętnie kierują się w stronę zjawiskowych fanek! W mediach głośno komentuje się między innymi gorący doping miłośniczek reprezentacji Brazylii, a także show, jakie znowu robi miss z Kataru - Ivana Knoll. Ma jednak na tym mundialu poważną konkurencję!

W trakcie amerykańskiego czempionatu niesamowite wrażenie robią miłośniczki brazylijskiej piłki. Ubrane w tradycyjne, mocno żółte trykoty kibicki z Ameryki Południowej gwarantują na amerykańskich obiektach iście karnawałową atmosferę. Skoczne tańce i niegasnąca energia fanek „Canarinhos” pokazują dobitnie, że piłkarskie zmagania to przede wszystkim ogromna radość i niesamowity klimat wspólnego świętowania. Fotografie tych żywiołowych kobiet regularnie stają się hitem sieci, chociaż mundial w Ameryce Północnej to przecież nie tylko występy Brazylijczyków.

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Ivana Knoll, fanka Brazylii i kibicka Bośni, trzy uśmiechnięte kobiety w trykotach sportowych, dopingujące swoje drużyny na MŚ 2026. Więcej informacji o najpiękniejszych kibickach znajdziesz na naszym portalu.
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Najpiękniejsze kibicki na MŚ 2026. Chorwatka Ivana Knoll znów na celowniku kamer

Prawdziwe poruszenie wywołuje również postać Ivany Knoll, która cztery lata wcześniej na turnieju w Katarze okrzyknięta została miss mistrzostw. Atrakcyjna chorwacka fanka po raz kolejny dumnie dopinguje swoją kadrę, prezentując się w bardzo odważnych biało-czerwonych strojach. Jej kreacje błyskawicznie stają się szeroko komentowane w sieci, a modelka udowadnia, że nadal mocno liczy się w rywalizacji o miano najbardziej rozpoznawalnej fanki globu. Międzynarodowa sława Chorwatki przełożyła się nawet na wspólne projekty z piłkarską centralą – na wydarzeniach towarzyszących mistrzostwom Knoll staje czasem za konsoletą jako DJ-ka!

Niesamowicie gorąco jest również podczas spotkań z udziałem ekipy Meksyku. Reprezentacja współgospodarzy imponująco przeszła przez zmagania grupowe, inkasując komplet punktów w starciach z Czechami, Republiką Południowej Afryki oraz Koreą Południową. Znakomite wyniki zespołu idą w parze z fantastyczną postawą meksykańskich kibiców, których ogromna pasja jest wyjątkową atrakcją zbliżającego się do kluczowych rozstrzygnięć mundialu!

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Stadionowe kadry prezentujące piękne miłośniczki futbolu z MŚ 2026 można podziwiać w naszej specjalnej galerii.

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