Zbigniew Boniek bezlitosny dla Goncalo Feio. Wyśmiał jego wielkie ambicje

Temat pojawił się podczas dyskusji Zbigniewa Bońka z Romanem Kołtoniem na youtubowym kanale „Prawda Futbolu”. Były szef polskiej federacji piłkarskiej uważa, że nasze środowisko sportowe poświęca Portugalczykowi zdecydowanie za dużo miejsca, co może utwierdzać go w błędnym przekonaniu o swojej wielkości i szansach na posadę selekcjonera.

Szkoleniowiec niedawno udzielił wywiadu portalowi Notícias ao Minuto, w którym zadeklarował gotowość do poprowadzenia polskiej kadry narodowej. Feio podkreślał, że Polska ma dla niego szczególne znaczenie, a jego kandydatura jest często rozważana przy okazji dyskusji o nowym trenerze reprezentacji.

Deklaracje Portugalczyka spotkały się z chłodnym przyjęciem ze strony Bońka, który z ironią potraktował te ambicje. Były sternik PZPN doradził trenerowi, aby najpierw skupił się na poszukiwaniach nowego pracodawcy w piłce klubowej, zamiast snuć wizje o pracy z kadrą. Przypomniał również jego nieudany epizod w CD Tondela, gdzie szkoleniowiec nie potrafił utrzymać drużyny w portugalskiej elicie, mimo że miał ku temu odpowiednie warunki.

Słowa Zbigniewa Bońka o Goncalo Feio

Zbigniew Boniek w mocnych słowach odniósł się do medialnej aktywności byłego trenera warszawskiej Legii.

– Goncalo Feio jest przykładem, jakim my jesteśmy głupim narodem. Bo ktoś go w ogóle szuka, ktoś go cytuje, ktoś o nim rozmawia i on ma czym grać. Facet, który twierdzi, że u nas bardzo dużo ludzi by chciało, żeby został selekcjonerem reprezentacji narodowej… Nie no, Goncalo, daj se spokój – uśmiecha się Boniek. – Poszedłeś do Portugalii, do drużyny, gdzie miałeś wszystkie karty w ręku. Sytuacja była taka, że jak nie spadnie, to kontrakt mu się przedłuża. A zrobił wynik taki, jaki zrobił. Czyli tam już się nikt na niego nie daje nabierać. No to trzeba wrócić do Polski, bo chłop chce pracować. Nie ma się co dziwić.

Były piłkarz m.in. Juventusu Turyn prognozuje, że Goncalo Feio z dużym prawdopodobieństwem wkrótce wróci na ławkę trenerską w naszym kraju, gdyż z pewnością znajdzie się chętny prezes, który zaoferuje mu kontrakt. Boniek nie omieszkał również wytknąć szkoleniowcowi braku powtarzalności oraz konfliktowego charakteru, który wielokrotnie dawał o sobie znać.

Obecnie portugalski trener ma status bezrobotnego, po tym jak zakończył się jego kontrakt z CD Tondela. W kampanii 2025/26 prowadził ten zespół w zaledwie ośmiu meczach, a ostatecznie klub z wielkim hukiem pożegnał się z najwyższą klasą rozgrywkową w Portugalii.