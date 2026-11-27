Atak nożem w hostelu i kradzież ponad 148 tysięcy złotych

W jednym z hosteli mężczyzna miał zaatakować śpiącego współlokatora. Zadał mu nożem kilkanaście ciosów w głowę, klatkę piersiową i ręce, poważnie go raniąc. Następnie zabrał ponad 148 tysięcy złotych, a także telefon i dokumenty pokrzywdzonego, po czym uciekł. Pomocy rannemu udzielili mieszkańcy hostelu, a Zespół Ratownictwa Medycznego zabrał go do szpitala.

Policjanci zatrzymali 47-latka na Dworcu Zachodnim

Po otrzymaniu zgłoszenia kryminalni rozpoczęli poszukiwania sprawcy. W trakcie czynności operacyjnych wykorzystano również psa służbowego, a ustalenia doprowadziły funkcjonariuszy na Dworzec Zachodni. Policjanci przypuszczali, że mężczyzna może próbować wyjechać. Na terenie dworca policjanci znaleźli 47-letniego obywatela Ukrainy i go zatrzymali.

Bilet do Szczecina i tymczasowy areszt dla podejrzanego

W kieszeni zatrzymanego znajdował się bilet na pociąg do Szczecina, który miał odjechać za niespełna pół godziny. Na jego odzieży w wielu miejscach były ślady brunatnej substancji, a policjanci zabezpieczyli także skradzioną gotówkę. Według policji zebrany materiał dowodowy wskazuje, że mężczyzna działał z zamiarem pozbawienia życia, aby osiągnąć korzyść majątkową. 47-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa w związku z rozbojem przy użyciu niebezpiecznego narzędzia. Sąd tymczasowo aresztował go na trzy miesiące.

Źródło: Policja.pl