Iga Świątek już trenuje na kortach Rolanda Garrosa. Do sieci trafiły pierwsze nagrania

Wtorkowy trening zaplanowano w godzinach przedpołudniowych na historycznym obiekcie Court Philippe-Chatrier. Podczas próbnych wymian trzeciej obecnie tenisistce globalnego zestawienia asystowała Hailey Baptiste, zajmująca aktualnie 26. miejsce w klasyfikacji WTA. Krótkie materiały wideo oraz fotografie z tego wydarzenia błyskawicznie udostępniła w swoich mediach społecznościowych stacja Eurosport, która posiada oficjalne prawa do transmitowania tych zmagań.

W trakcie zajęć na korcie dwudziestoczteroletnia zawodniczka szlifowała głównie zagrania wolejowe, a także uderzenia z głębi placu gry i własne podanie. Reprezentantka Polski przyleciała do Paryża prosto z Włoch, gdzie niedawno dotarła do swojego pierwszego tegorocznego półfinału imprezy cyklu WTA. Rzymska rywalizacja zakończyła się dla niej porażką, ponieważ po wyczerpującym, trzysetowym boju triumfowała ostatecznie ukraińska tenisistka Elina Switolina.

Eksperci i kibice ponownie stawiają polską gwiazdę w roli najpoważniejszej pretendentki do wzniesienia mistrzowskiego trofeum na koniec imprezy. Zgodnie z oficjalnymi statystykami nasza reprezentantka triumfowała na francuskiej mączce już cztery razy, wygrywając decydujące starcia w sezonach 2020, 2022, 2023 oraz 2024.

Obecnie fani tenisa mogą obserwować zaciętą rywalizację w fazie eliminacyjnej do paryskiego turnieju. Właściwa część wielkoszlemowej imprezy rozpocznie się dwudziestego czwartego maja i potrwa do siódmego czerwca, a wszystkie spotkania z kortów będzie można śledzić dzięki platformie MAX oraz czterem stacjom telewizyjnym należącym do sieci Eurosport.