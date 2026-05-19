Sandra Kubicka zapytana czy będzie bić się na gołe pięści. Klamka zapadła

Sandra Kubicka oraz Łukasz „Juras” Jurkowski tworzą organizację Fight Mode, która planuje całkowicie zmienić podejście do starć na gołe pięści.

Modelka wyklucza swój start w klatce pomimo długiego stażu treningowego, natomiast popularny wojownik szuka wyzwań i chętnie rozważy taki pomysł.

Poznaj szczegóły brutalnych reguł panujących w klatce i zobacz, dlaczego ten projekt ma wnieść powiew świeżości do branży.

12

Już niebawem w stolicy Wielkopolski zadebiutuje organizacja Fight Mode, której twarzami są znana influencerka Sandra Kubicka oraz weteran mieszanych sztuk walki Łukasz „Juras” Jurkowski. Ich nadrzędną ambicją jest zaprezentowanie kibicom zupełnie nowego standardu rywalizacji na gołe pięści. Od samego startu inicjatywa wywołuje spore poruszenie, a kibice najczęściej dopytują o potencjalny udział w walce samej współzałożycielki, od wielu lat ćwiczącej kickboxing. Modelka podczas wywiadu ucięła jednak wszelkie domysły.

Przeczytaj także: Łukasz Jurkowski i Sandra Kubicka tworzą federację walk na gołe pięści. Zaskakująca deklaracja organizatorów

Ultrałatwy QUIZ nie tylko dla fanów boksu. Andrzej Gołota czy Tomasz Adamek? Jedno pytanie, dwie odpowiedzi Pytanie 1 z 20 Za ciosy poniżej pasa w walce z Riddickiem Bowe'em zdyskwalifikowany został: Andrzej Gołota Tomasz Adamek Następne pytanie

Nie, ja się nie bawię w takie rzeczy. Ja faktycznie trenuję 15 lat kickboxingu, ale nie ma takich pieniędzy na świecie chyba. Nie jest to w zgodzie ze mną, jestem troszeczkę w innym miejscu, jestem mamą, mogę być częścią tej federacji, natomiast nie chcę się bić

Zupełnie odmienne zdanie na ten temat ma jej biznesowy wspólnik. Łukasz Jurkowski wprost przyznaje, że w przyszłości chętnie pojawi się w heksagonie powołanej do życia organizacji.

Może, ja nie wykluczam takiej możliwości, tym bardziej, że teraz wróciłem do formy, cały czas trenuję, jestem w popularnym gazie. Szukam jakiejś głupiej adrenaliny, więc ja sobie nie zamykam tej furtki

Koniec freak fightów. Sandra Kubicka stawia na sport w Fight Mode

Inicjatorzy przedsięwzięcia zaznaczają, że absolutnie nie zamierzają kopiować formatu popularnych gal rozrywkowych. Zamiast wulgarnych spotkań z mediami i wymyślonych konfliktów, wolą skoncentrować się na wysokim poziomie sportowym oraz prawdziwych losach bohaterów. Właśnie z tego powodu zrezygnowano ze standardowych konferencji, a kampania promocyjna opiera się między innymi na formacie reality show z uczestnikami odizolowanymi w posiadłości na Mazurach.

Zobacz też: Kuriozalna wpadka w meczu Arsenalu. Zdjęcia obnażonego piłkarza obiegły internet

Jesteśmy tutaj od tego, aby pilnować, żeby była jakość. I jeżeli coś pójdzie nie tak, nie tak jak chcieliśmy, to my po prostu wychodzimy. Nie pozwolimy, żeby to skręciło w stronę taniej rozrywki

Duet założycielski uważnie dogląda każdego elementu funkcjonowania firmy. Znana influencerka nadzoruje kwestie wizerunkowe i marketingowe, z kolei były zawodnik KSW wziął na swoje barki sprawy czysto sportowe i zaplecze zawodnicze.

Walki na gołe pięści i brutalne zasady w heksagonie

Zmagania w ramach tej organizacji będą odbywać się w sześciobocznej klatce, a pojedynki zaplanowano na pięć dwuminutowych rund. Zgodnie z regulaminem dozwolony będzie tak zwany brudny boks, co oznacza możliwość aktywnej walki w zwarciu i pociągania rywala za głowę podczas zadawania ciosów. Taki zapis może okazać się kluczowy dla reprezentantów mieszanych sztuk walki, którzy staną naprzeciwko tradycyjnych bokserów.

Nad zdrowiem uczestników będzie czuwał sztab medyczny o najwyższych kwalifikacjach w kraju, a arbitrem głównym ogłoszono szanowanego w tym świecie Łukasza Bosackiego. W trakcie widowiska kibice obejrzą także starcie pań, w którym naprzeciw siebie staną popularne twórczynie internetowe Jessica Kusz oraz Dominika Rybak.

Jedna i druga reprezentują bardzo wysoki poziom sportowy. Zobaczycie zresztą to w ringu, bo one wniosą, oprócz umiejętności, ten pierwiastek kobiecej zawziętości, który sprawi, że na papierze to może być walka wieczoru

Wejściówki na nadchodzące wydarzenie można nabyć za pośrednictwem serwisu ebilet.pl. Relacja z poznańskiej hali zostanie udostępniona widzom w systemie płatnej transmisji na stronie ppv.fightmode.tv. Głównym patronem medialnym premierowej gali jest redakcja „Super Expressu”.