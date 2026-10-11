Turniej WTA w Wuhan. Czy zobaczymy polski pojedynek Świątek z Fręch?

Polski pojedynek w drugiej rundzie?

Jeśli Magdalena Fręch w poniedziałek pokona w pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 w Wuhan Tajkę Mananchayę Sawangkaew, to w kolejnej fazie jej rywalką będzie Iga Świątek. Tenisistka z Łodzi przegrała w niedzielę mecz decydującej rundy kwalifikacji, ale zagra w turnieju głównym jako „szczęśliwa przegrana”.

Fręch niespodziewanie uległa notowanej na 361. miejscu w rankingu Japonce Aoi Ito 6:7 (3-7), 4:6. Awans zapewniła sobie jednak po wycofaniu się z powodu kontuzji Ukrainki Ołeksandry Olijnykowej. Świątek, rozstawiona z numerem siódmym, w pierwszej rundzie ma „wolny los”.

Kto jeszcze wystąpi w turnieju głównym?

W turnieju w Wuhan zagra również Maja Chwalińska (nr 16). Jej przeciwniczką w pierwszej rundzie będzie Egipcjanka Mayar Sherif. Z rywalizacji na etapie kwalifikacji odpadła Magda Linette po porażce z Austriaczką Sinją Kraus 6:7 (3-7), 2:6.

W zawodach w Chinach nie wystartuje liderka światowego rankingu Jelena Rybakina z Kazachstanu ani zeszłoroczna triumfatorka, Amerykanka Coco Gauff. Z „jedynką” rozstawiona jest Białorusinka Aryna Sabalenka. Może ona zmierzyć się ze Świątek w ćwierćfinale, jeśli obie tenisistki wygrają po dwa wcześniejsze spotkania.