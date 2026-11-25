To właśnie polski zawodnik wypracował bramkę, która przesądziła o wygranej „Smoków”. Po świetnym indywidualnym rajdzie i wrzutce naszego piłkarza futbolówkę do własnej siatki posłał Oussama Targhalline, co pozwoliło ekipie z Porto wrócić z Rotterdamu z kompletem niezwykle ważnych punktów.

Świetna gra 18-letniego Polaka została od razu doceniona przez organizatorów. Tuż po ostatnim gwizdku sędziego Oskar Pietuszewski odebrał statuetkę dla najlepszego gracza tego pojedynku. Takie trofeum w kształcie słynnego logotypu Champions League od kilku lat przyznaje najlepszym na boisku UEFA we współpracy z marką PlayStation.

Podczas wywiadu po zakończeniu rywalizacji polski zawodnik wykazał się dużą skromnością, przypisując sukces kolegom z boiska. Zaznaczył przy tym, że wywalczenie trzech punktów kosztowało cały zespół mnóstwo wysiłku, a samo spotkanie należało do bardzo wymagających.

„MVP? Ta nagroda jest efektem pracy całego zespołu. Zasłużyliśmy na trzy punkty i musieliśmy bardzo dużo wycierpieć, aby je zdobyć. Teraz zesteśmy bardzo szczęśliwi. Ten mecz już się zakończył, więc musimy skupić się na kolejnym. Były dobre momenty w naszej grze, ale ostatecznie liczy się wynik” – powiedział Pietuszewski.

Młody gracz otwarcie wspomniał również o trudnych dla niego początkach bieżących rozgrywek, które skomplikowały kłopoty ze zdrowiem. Zadeklarował jednocześnie, że obecnie czuje się już w pełni sił i chce wspierać swój klub na boisku. „Na początku sezonu miałem trochę problemów, kontuzje, powrót, kolejne kontuzje, ale teraz jestem w stu procentach gotowy, żeby pomóc drużynie” – podsumował piłkarz w krótkim wywiadzie zaraz po zejściu z murawy.