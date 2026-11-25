W piątek w Gliwicach PreZero Arenie odbędzie się mecz kwalifikacji do mistrzostw świata Katar 2027, w którym zagrają reprezentacje Polski i Chorwacji.

Będzie to siódmy pojedynek o punkty pomiędzy oboma zespołami, z których Polacy wygrali cztery, a przegrali dwa.

W grupie K obie drużyny mają bilans siedmiu zwycięstw i jednej porażki, podobnie jak mistrzowie świata i Europy Niemcy.

Zwycięstwo w trzeciej kolejce drugiego etapu kwalifikacji może nie być decydujące, jeśli wcześniej Niemcy wygrają w Rydze z Łotwą, odbierając jedynej z pozostałych drużyn szanse na awans.

Braki kadrowe w reprezentacji Chorwacji

W składzie przeciwników zabraknie trzech koszykarzy z NBA, w tym Marjo Hezonji z Cleveland Cavaliers, który notuje w eliminacjach średnio 20 punktów, 7 zbiórek i wskaźnik efektywności 22,9.

Nie wystąpią również Ivica Zubac z Indiana Pacers, zdobywający średnio 18 punktów i 10 zbiórek, oraz Karlo Matković z New Orleans Pelicans, notujący średnio 9,5 punktu i 4,5 zbiórki.

Na parkiecie nie pojawią się także zawodnicy z ligi NCAA, tacy jak Michael Rużuci i Roko Prkacin.

Do zespołu najpóźniej dołączy kapitan Dario Sarić, mający za sobą między innymi cztery sezony w Phoenix Suns, który w środę zagra w wyjazdowym meczu 14. kolejki Euroligi w barwach Anadolu Efes Stambuł z hiszpańską Baskonią Gasteiz-Vitoria.

Szkoleniowiec drużyny chorwackiej Tomislav Mijatović pracuje w Anadolu Efes Stambuł jako asystent, gdzie jego podopiecznym jest polski kadrowicz Jordan Loyd, który nie otrzymał powołania na listopadowe mecze.

„Jak dotąd w każdym meczu eliminacji kogoś brakowało, ale zawsze patrzyliśmy na to w ten sam sposób: kładliśmy nacisk na drużynę, a nie na pojedyncze osoby. I wszyscy to zaakceptowali. W przeszłości zawsze ktoś inny przejmował pałeczkę lidera. Ci zawodnicy dorastali do swoich ról. To część procesu, który nie został zakończony i nadal trwa” – powiedział portalowi „Sportske novosti” Tomislav Mijatović.

Historia spotkań oraz statystyki obu drużyn

Chorwacja notuje w eliminacjach serię czterech wygranych z rzędu, a w pierwszej rundzie pokonała Niemcy 91:89.

Rywal zdobywa w kwalifikacjach średnio 101,1 punktu na mecz oraz notuje 28 asyst, podczas gdy reprezentacja Polski osiąga wynik 95,8 punktu i 20,8 asysty.

Obie drużyny zachowują zbliżone statystyki pod tablicami, gdzie Polacy zbierają średnio 40,8 piłek, a Chorwaci 40.

Poprzednie spotkania tych reprezentacji odbyły się w prekwalifikacjach do mistrzostw Europy 2025, zanim Katowice zostały wybrane na współgospodarza Eurobasketu.

W dwumeczu padł remis, a Chorwaci ostatecznie nie wzięli udziału w turnieju, kończąc mistrzostwa Europy w 2022 roku na 12. lokacie, podczas gdy Polska była w Berlinie czwarta.

Piątkowi rywale pochodzącego z Chorwacji trenera Polaków Igora Milicicia rywalizowali w mistrzostwach świata jako niepodległe państwo trzy razy, ostatnio w 2010 i 2014 roku.

Chorwacja zdobyła brązowy medal w 1994 roku, a na igrzyskach w Barcelonie w 1992 roku wywalczyła wicemistrzostwo olimpijskie.

W minionych dwóch dekadach najlepszym wynikiem tej drużyny w Eurobaskecie było czwarte miejsce w 2013 roku, kiedy to przegrała w meczu o brąz z Hiszpanią 66:82.