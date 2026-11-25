Koszykarze Boston Celtics odnieśli wyjazdowe zwycięstwo nad Washington Wizards 131:116. Wygrana ta pozwoliła im zakończyć serię czterech ligowych porażek. W zespole zwycięzców najwięcej, bo 41 punktów zdobył Jayson Tatum. Paul George dołożył 28 punktów, natomiast portugalski środkowy Neemias Queta uzyskał 21 punktów.

Dwie różne połowy w Waszyngtonie. Celtics utrzymali prowadzenie

Do przerwy zespół Boston Celtics wypracował przewagę wynoszącą 34 punkty. W drugiej połowie gospodarze ruszyli do odrabiania strat i w końcówce czwartej kwarty zbliżyli się na odległość siedmiu punktów. Triumf gości przypieczętowały dwa celne rzuty za trzy punkty w wykonaniu Baylora Scheiermana.

„Nic nie jest gwarantowane, a oni też dostają pieniądze za grę w koszykówkę, prawda?” – podsumował Jayson Tatum.

Celtics legitymują się bilansem 12 zwycięstw i sześciu porażek, co daje im drugie miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej. Liderem pozostaje drużyna Philadelphia 76ers z bilansem 14-4.

Wygrana Pistons w Orlando. Porażka Nuggets we własnej hali

W pozostałych wtorkowych spotkaniach Orlando Magic ulegli Detroit Pistons 86:104, a Denver Nuggets przegrali z Dallas Mavericks 101:120. W Orlando goście wystąpili bez Cade'a Cunninghama. Najskuteczniejszy w ich szeregach okazał się Isaiah Joe z dorobkiem 21 punktów.

„Uważam, że nasza obrona była dziś znakomita” – powiedział trener Pistons J.B. Bickerstaff.

Zwycięstwo pozwoliło Pistons awansować na czwarte miejsce w Konferencji Wschodniej, przed New York Knicks. Detroit Pistons, New York Knicks oraz zajmujący trzecią pozycję zespół Atlanta Hawks mają identyczny bilans 11-6.

W spotkaniu w Denver dla gości 24 punkty i 12 asyst zanotował Cooper Flagg. Nikola Jokić zdobył dla gospodarzy 18 punktów w czasie 32 minut spędzonych na parkiecie.

W Konferencji Zachodniej Denver Nuggets zajmują siódme miejsce z bilansem 10-6, a tuż za nimi plasują się Dallas Mavericks (11-7). Na czele tabeli znajdują się koszykarze San Antonio Spurs z 15 zwycięstwami i trzema porażkami.