Jan Urban ogłosił powołania na mecze Ligi Narodów! Nie brakuje niespodzianek

Biało-Czerwoni zmierzą się 14 listopada z Rumunią, natomiast 17 listopada zagrają przeciwko Szwecji.

Selekcjoner Jan Urban przedstawił kadrę na ostatnie mecze w tegorocznej Lidze Narodów UEFA.

Zobacz pełne zestawienie zawodników powołanych przez trenera drużyny narodowej.

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Jan Urban ogłosił powołania na mecze Polski z Rumunią i Szwecją

Selekcjoner Jan Urban zaprezentował oficjalną listę zawodników powołanych do narodowej kadry. Znamy już nazwiska graczy, którzy wezmą udział w listopadowym zgrupowaniu kończącym rywalizację w bieżącej odsłonie Ligi Narodów UEFA. Po słabych wynikach z przełomu września i października polscy piłkarze zachowali jedynie matematyczne szanse na zajęcie jednej z dwóch pierwszych lokat w grupie. Aby tak się stało, Biało-Czerwoni muszą pokonać na wyjeździe Rumunię 14 listopada oraz wygrać ze Szwecją 17 listopada we Wrocławiu, a dodatkowo potrzebują sprzyjających rozstrzygnięć w starciach z udziałem Bośni i Hercegowiny.

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Najbliższe mecze należy potraktować zatem głównie jako ostatni etap przygotowań przed startującymi w marcu eliminacjami do Euro 2028. Rywali w walce o mistrzostwa poznamy podczas grudniowego losowania, do którego Polska po nieudanej Lidze Narodów przystąpi najpewniej z trzeciego koszyka.

W jakim składzie wystąpimy przeciwko Rumunii i Szwecji? Trener Jan Urban zdecydował się wysłać zaproszenia na zgrupowanie do 25 zawodników. Na liście obecności nie zabrakło kapitana Roberta Lewandowskiego, ale szansę otrzymali również nowi gracze, w tym Oskar Kubiak, Bartosz Mazurek oraz Łukasz Poręba.

Kadra reprezentacji Polski na listopadowe mecze Ligi Narodów

• Golkiperzy powołani na zgrupowanie to: Sławomir Abramowicz (Jagiellonia Białystok), Bartłomiej Drągowski (Widzew Łódź) oraz Mateusz Kochalski (Wieczysta Kraków).

• W formacji defensywnej znaleźli się: Jan Bednarek (FC Porto), Matty Cash (Aston Villa), Przemysław Frankowski (Rennes), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Jakub Kiwior (FC Porto), Oskar Kubiak (Slavia Praga), Kamil Piątkowski (Legia Warszawa), Kacper Potulski (Mainz) i Tymoteusz Puchacz (Sabah Baku).

• W drugiej linii zagrają: Bartosz Mazurek (RB Salzburg), Wiktor Nowak (Slavia Praga), Łukasz Poręba (Elversberg), Marcel Reguła (Zagłębie Lubin), Michał Skóraś (RC Lens), Sebastian Szymański (Rennes), Karol Świderski (Widzew Łódź), Kacper Urbański (Górnik Zabrze), Nicola Zalewski (Atalanta) oraz Piotr Zieliński (Inter Mediolan).

• Za zdobywanie bramek odpowiadać będą napastnicy: Adrian Benedyczak (Kasimpasa), Robert Lewandowski (Chicago Fire) i Mateusz Żukowski (Magdeburg).