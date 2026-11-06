Jannik Sinner rozstaje się z Darrenem Cahillem. Były lider rankingu dziękuje za 5 lat współpracy

Koniec owocnej współpracy

25-letni Jannik Sinner poinformował w piątek o oficjalnym zakończeniu współpracy z Darrenem Cahillem po zakończeniu obecnego sezonu. Pięciokrotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych opublikował w internecie nagranie wideo, w którym podsumował pięć lat spędzonych z 61-letnim australijskim szkoleniowcem. Włoch zaznaczył, że dzięki wsparciu Cahilla udało mu się osiągnąć sukcesy, o których marzył w dzieciństwie.

W opublikowanym materiale Tyrolczyk zwrócił uwagę nie tylko na aspekty sportowe, ale również na prywatne relacje z trenerem. Sinner podkreślił wyjątkową więź, jaka narodziła się między nim a Cahillem, zapewniając, że mimo końca profesjonalnej współpracy, ich przyjaźń przetrwa.

„Chcę podziękować Darrenowi za to, że we mnie uwierzył, za jego szczerość i zaangażowanie. Pomógł mi rozwinąć się zarówno jako zawodnikowi, jak i jako człowiekowi, a lekcje, które od niego otrzymałem, pozostaną ze mną przez całą karierę. Przeżyliśmy wspólnie wiele wyjątkowych chwil w ciągu ostatnich pięciu lat i choć nasza współpraca zawodowa dobiega końca, nasza przyjaźń będzie nadal trwać”

Kto będzie nowym trenerem?

Darren Cahill zrewanżował się swojemu podopiecznemu, wyrażając wdzięczność za możliwość pracy z utalentowanym zawodnikiem. Australijczyk zaznaczył, że praca z młodym, skromnym i pracowitym tenisistą była dla niego ogromnym zaszczytem. Podziękował również całemu zespołowi Sinnera oraz kibicom za ciepłe przyjęcie w ich środowisku i życzył Włochowi kolejnych triumfów na światowych kortach.

Miejsce Cahilla w sztabie szkoleniowym Sinnera w przyszłym sezonie zajmie Magnus Norman, o czym informowano już kilkanaście dni temu. Szwedzki trener, były wicelider rankingu ATP i finalista French Open z 2000 roku, ma na swoim koncie liczne sukcesy szkoleniowe, m.in. doprowadzenie Stana Wawrinki do trzech tytułów wielkoszlemowych. Norman będzie współpracował z dotychczasowym drugim trenerem Sinnera, Simone Vagnozzim.