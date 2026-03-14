Turniej WTA 1000 w Indian Wells. Sabalenka i Rybakina ponownie w finale, ale czy tym razem Białorusinka przełamie złą passę?

Pewne zwycięstwa w półfinałach Indian Wells

W piątkowych półfinałach obie zawodniczki zaprezentowały doskonałą formę, pewnie zwyciężając w swoich meczach. Najwyżej rozstawiona Aryna Sabalenka pokonała Czeszkę Lindę Noskovą (nr 14.) wynikiem 6:3, 6:4, demonstrując siłę swojego serwisu. Z kolei Jelena Rybakina, grająca z numerem trzecim, zwyciężyła z Eliną Switoliną (9.) w dwóch setach: 7:5, 6:4.

Ukraińska tenisistka Elina Switolina wcześniej, w ćwierćfinale, wyeliminowała Igę Świątek z turnieju, co miało konsekwencje dla rankingu WTA. W najbliższym notowaniu listy WTA Jelena Rybakina awansuje na pozycję wiceliderki, zastępując polską tenisistkę.

Bilans bezpośrednich spotkań Sabalenki i Rybakiny

Aryna Sabalenka ma za sobą imponujący rok, wygrywając 16 z 17 dotychczasowych meczów w bieżącym sezonie. Jedyna porażka, jaką poniosła w tym roku, była szczególnie bolesna, gdyż nastąpiła w finale wielkoszlemowego Australian Open w Melbourne przeciwko Jelenie Rybakinie. Białorusinka uległa rywalce również w decydującym pojedynku kończącym poprzedni sezon podczas WTA Finals w Rijadzie.

Mimo tych dwóch kluczowych porażek w ważnych meczach, łączny bilans bezpośrednich spotkań Aryny Sabalenki z Jeleną Rybakiną pozostaje dodatni na korzyść Białorusinki i wynosi 8-7. W kalifornijskim Indian Wells Sabalenka dotarła do finału już po raz trzeci, jednak wciąż czeka na swój pierwszy tytuł w tej imprezie, ponieważ trzy lata temu musiała uznać wyższość właśnie Rybakiny.

"To wspaniałe uczucie, że znowu zagram tu w finale. Dwa już przegrałam, więc teraz postaram się dopilnować sprawy. Mam dość przegrywania wielkich spotkań. Zrobię, co w mojej mocy, by niedzielę być gotową. Pokażę swój najlepszy tenis, bo wydaje mi się, że to jest ten rok, żeby tu wygrać" - powiedziała Aryna Sabalenka.

Czy Aryna Sabalenka zdobędzie swój dziesiąty tytuł WTA 1000?

27-letnia tenisistka z Mińska po raz 14. w karierze awansowała do finału zawodów rangi WTA 1000. Spośród dotychczasowych trzynastu finałów, w których brała udział, Białorusinka triumfowała dziewięć razy, co świadczy o jej skuteczności w decydujących meczach na tym poziomie rozgrywek.

Pochodząca z Moskwy Jelena Rybakina, która jest o rok młodsza, również celuje w kolejny prestiżowy tytuł w swojej karierze. „Będę walczyć. Zapowiada się świetny mecz” – zaznaczyła Rybakina. Do tej pory w turniejach rangi „tysięcznik” zwyciężyła dwukrotnie, a także odniosła dwa triumfy w turniejach Wielkiego Szlema.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.