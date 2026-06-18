Turniej ATP w Londynie bez Polaka. Kto zatrzymał Zielińskiego?

Jan Zieliński kończy turniej ATP w Londynie

Reprezentant Polski oraz Brytyjczyk Luke Johnson odpadli z dalszej rywalizacji w zawodach na trawiastych kortach. Polsko-brytyjska para uległa w drugiej rundzie turnieju z cyklu ATP 500. Ich przeciwnikami byli rozstawieni z numerem trzecim Neal Skupski oraz Christian Harrison. Spotkanie od samego początku było bardzo zacięte. Mecz zakończył się zwycięstwem brytyjsko-amerykańskiego duetu wynikiem 6:4, 6:4.

Warto przypomnieć okoliczności udziału polskiego zawodnika w tych prestiżowych rozgrywkach. Warszawianin powrócił do profesjonalnego sportu po kilkutygodniowej przerwie spowodowanej operacją kolana. Polsko-brytyjska para mogła wystąpić w głównej drabince londyńskich zawodów dzięki otrzymaniu tak zwanej dzikiej karty od organizatorów. W meczu otwarcia duet ten zaprezentował się z bardzo dobrej strony. W pierwszej rundzie tenisiści pokonali czeską parę, którą tworzyli Jiri Lehecka i Jakub Mensik, notując wynik 3:6, 6:3, 12-10.

Jak zagrał Kamil Majchrzak w singlu?

W rywalizacji indywidualnej w stolicy Wielkiej Brytanii wziął udział inny reprezentant Polski. Kamil Majchrzak przyjechał na turniej jako zwycięzca niedzielnego finału w holenderskim mieście s-Hertogenbosch. Polak zmierzył się we wtorek z czeskim tenisistą Jirim Lehecką w meczu singlowym. Niestety zawodnik nie zdołał awansować do kolejnego etapu zmagań. Spotkanie charakteryzowało się niezwykle wyrównaną walką na korcie.

Rywalizacja w pierwszej rundzie gry pojedynczej zakończyła się ostatecznie porażką polskiego tenisisty. Kamil Majchrzak uległ czeskiemu przeciwnikowi w dwóch niezwykle wyrównanych i wymagających setach. Mecz zakończył się wynikiem 5:7, 6:7, a w tie-breaku padł rezultat 4-7. Tym samym obaj polscy reprezentanci zakończyli już swoje występy na londyńskich kortach trawiastych. Turniej deblowy i singlowy wchodzi obecnie w kolejną fazę bez udziału biało-czerwonych.