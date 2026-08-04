Polscy siatkarze wracają po triumfie w Lidze Narodów. Kiedy wylądują w kraju?

Opóźniony powrót z Ligi Narodów

Biało-czerwoni rozpoczęli podróż powrotną z chińskiego Ningbo w poniedziałek. Reprezentacja miała zaplanowaną przesiadkę w Pekinie, skąd bezpośredni lot zabrałby ich prosto do Warszawy. Niestety, pierwsza maszyna wystartowała ze sporym opóźnieniem, co całkowicie pokrzyżowało plany całej drużyny. Polscy siatkarze nie zdążyli na samolot do Europy, przez co rejsowa maszyna odleciała do Polski bez nich. W związku z tym zawodnicy musieli natychmiast zmienić swoje plany podróży.

Polski Związek Piłki Siatkowej poinformował, że sportowcy byli zmuszeni spędzić nieplanowaną noc w stolicy Chin. Powrót mistrzów odbywa się w mniejszych grupach, ponieważ logistycznie nie udało się przebukować biletów dla całej delegacji. Pierwsza część kadry ma wylądować na lotnisku w Warszawie w środę o godzinie 7.30. W tej grupie znajdą się między innymi Kamil Semeniuk oraz Tomasz Fornal, który został uznany za najlepszego zawodnika całego turnieju. Oczekuje się, że pozostali członkowie zespołu dotrą do Polski w kolejnych godzinach.

Jakie wyzwania czekają polską kadrę?

Niedzielny finał w Chinach zakończył się wielkim sukcesem, a biało-czerwoni po raz drugi z rzędu zdobyli złoty medal tej prestiżowej imprezy. W decydującym spotkaniu polska drużyna mierzyła się z niezwykle wymagającym przeciwnikiem. Polacy pokonali reprezentację Stanów Zjednoczonych po niezwykle emocjonującym pięciosetowym boju 3:2. To zwycięstwo po raz kolejny potwierdziło pełną dominację zespołu na światowej arenie. Trudny i długi turniej w Azji kosztował zawodników sporo sił fizycznych oraz mentalnych.

Po wyczerpującej podróży oraz powrocie do kraju, reprezentanci otrzymają kilka dni całkowicie zasłużonego wolnego. Odpowiednia regeneracja będzie kluczowa przed następnym niezwykle ważnym etapem tego sezonu. Po krótkim urlopie drużyna rozpocznie intensywne przygotowania do wrześniowych mistrzostw Europy. Będzie to najważniejsza impreza tegorocznego kalendarza, w której biało-czerwoni przystąpią do obrony mistrzowskiego tytułu. Fani mają ogromną nadzieję, że wyśmienita forma zespołu z turnieju światowego przełoży się na kolejne spektakularne zwycięstwa na kontynencie.