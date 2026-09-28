Zniszczenie pociągu w Żyrardowie. 19-latek uszkodził skład bronią gazową

Uszkodzenie pociągu w Suchej Żyrardowskiej

19 września 2026 roku około godziny 21:30 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie odebrał zgłoszenie od funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei. Informacja dotyczyła uszkodzenia pociągu, do którego doszło w pobliżu miejscowości Sucha Żyrardowska. Na miejsce zostali wysłani policjanci, którzy przeprowadzili szczegółowe oględziny składu oraz zabezpieczyli dostępne dowody, w tym nagrania z monitoringu. Funkcjonariusze pracujący nad sprawą starali się jak najszybciej zabezpieczyć wszelkie ślady mogące pomóc w ustaleniu przebiegu zdarzenia.

Straty po ostrzelaniu pociągu z broni gazowej

W trakcie oględzin mundurowi stwierdzili uszkodzenie ośmiu szyb zewnętrznych oraz szyby przedniej w pociągu. Dodatkowo na elementach wagonów widoczne były wgniecenia, które powstały w wyniku zdarzenia. Policjanci ustalili, że zniszczenia te są efektem użycia broni gazowej. Wstępne szacunki strat materialnych wykazały, że wynoszą one około 200 000 zł. Od momentu przyjęcia zgłoszenia kryminalni prowadzili działania operacyjne i procesowe, analizując zebrane informacje w celu wytypowania sprawcy.

Zatrzymanie 19-latka i zarzuty za chuligańskie zniszczenie mienia

Działania żyrardowskich policjantów doprowadziły do zatrzymania podejrzanego, do którego doszło 25 września 2026 roku. Zatrzymany to 19-letni mieszkaniec powiatu żyrardowskiego, w którego mieszkaniu funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli pistolet. Z ustaleń wynika, że to właśnie z tej broni oddawano strzały w kierunku pociągu relacji Warszawa–Skierniewice. Mężczyzna został przewieziony do jednostki policji, gdzie przeprowadzono z nim dalsze czynności, a zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów.

Dozór policyjny i grożąca kara więzienia

19-latek usłyszał zarzut zniszczenia mienia o charakterze chuligańskim i przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Prokurator podjął decyzję o zastosowaniu wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci dozoru policyjnego. Sprawa znajdzie swój finał przed sądem, gdzie podejmowane będą dalsze decyzje dotyczące odpowiedzialności karnej młodego mężczyzny. Za zniszczenie mienia o charakterze chuligańskim grozi kara do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a sąd może również nakazać wypłatę nawiązki na rzecz poszkodowanego podmiotu.

Źródło: Policja.pl