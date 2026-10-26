Barbara Bursztynowicz zachwyciła na Telekamerach 2026! Nie tylko dekolt zwracał uwagę

W poniedziałek, 26 października 2026 roku, warszawskie muzeum POLIN gościło uczestników 29. gali Telekamer, a największe zainteresowanie wzbudziła tam Barbara Bursztynowicz. Artystka, znana widzom z odgrywanej przez ponad 27 lat postaci Elżbiety Chojnickiej w telenoweli "Klan", błyskawicznie skupiła na sobie wzrok fotoreporterów na czerwonym dywanie. Dawna serialowa Elżunia prezentowała się zjawiskowo, a na uroczystości pojawiła się nie bez powodu. Aktorka otrzymała drugą w swojej karierze nominację do nagrody, tym razem za kreację w produkcji "Szpital św. Anny". I Telekamerę zdobyła!

QUIZ. Dopasuj aktora do roli w serialu TVP. "Klan", "M jak miłość", "Na dobre i na złe" Pytanie 1 z 20 Artur Żmijewski zagrał: Pawła Lubicza w "Klanie" Kubę Burskiego w "Na dobre i na złe" Krzysztofa Zduńskiego w "M jak miłość" Następne pytanie

Barbara Bursztynowicz w odważnej kreacji na gali Telekamery 2026

Na tegorocznej uroczystości stawiła się czołówka rodzimego show-biznesu. Fotoreporterom pozowali między innymi Joanna Liszowska, Magdalena Różczka, Emilia Dankwa, a także Dariusz Szpakowski, któremu towarzyszyła małżonka. Wśród tak wielu znanych osobistości największe wrażenie robiła jednak Barbara Bursztynowicz, która wybrała garnitur z bardzo głębokim dekoltem!

Barbara Bursztynowicz po "Klanie" zagrała w "Szpitalu św. Anny"

Widzowie przez dekady utożsamiali Barbarę Bursztynowicz głównie z postacią Elżbiety Chojnickiej z serialu "Klan". Choć spędziła na tym planie ponad 27 lat, nie zniknęła z telewizyjnych ekranów. Dowodem na rozwój jej kariery jest właśnie nominacja za występ w produkcji "Szpital św. Anny", będąca kolejnym ważnym docenieniem jej pracy aktorskiej.

Warto przypomnieć, że sama telenowela "Klan" została w przeszłości uhonorowana dwiema statuetkami Telekamer. Obecność na tegorocznej imprezie pozwoliła więc Bursztynowicz nie tylko zabłysnąć przed obiektywami aparatów, ale również podkreślić swoją mocną pozycję w branży telewizyjnej dzięki zupełnie nowemu wyzwaniu zawodowemu.

Zobacz koniecznie: Telekamery TeleTygodnia 2026: znamy wszystkie wyniki! Kto dostał statuetkę?

Historia plebiscytu Telekamery i Złota Telekamera dla Krzysztofa Ibisza

Przez wiele lat Telekamery uchodziły za jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń na polskim rynku telewizyjnym. Na przełomie XX i XXI wieku oraz w latach 90. organizowany przez redakcję magazynu "Tele Tydzień" konkurs przyciągał przed ekrany tłumy odbiorców. Sympatycy wybierali swoich ulubieńców, wysyłając początkowo wycięte z gazety kupony, a w kolejnych latach korzystając z głosowania SMS-owego.

Wysoki status tej imprezy potwierdzały wizyty światowych sław kina, które specjalnie na tę okazję przylatywały nad Wisłę. Na przestrzeni lat polską galę uświetnili swoją obecnością tacy zagraniczni artyści jak Sophia Loren, Alain Delon, Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, Jeremy Irons czy Richard Chamberlain.

Szczególną rangę w dziejach tego plebiscytu mają Złote Telekamery, które trafiają w ręce twórców oraz tytułów mających na koncie trzy standardowe statuetki. Podczas tegorocznej edycji to wyjątkowe trofeum odbierze Krzysztof Ibisz, który wcześniej triumfował w plebiscycie w latach 2002, 2003 oraz 2025.

Nie przegap: Z ostatniej chwili! Dominika Serowska wrzuca zdjęcie z auta: "Gotowa na porodówkę"

Barbara Bursztynowicz o ukochanym mężu i pracy w serialu