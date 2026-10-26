Telekamery TeleTygodnia 2026 rozdane. Oto pełna lista laureatów!

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Jeden z najpopularniejszych plebiscytów w polskim show-biznesie, czyli Telekamery TeleTygodnia doczekały się swojej 29. edycji. Tegoroczne zmagania podzielono na osiem kategorii, w których o głosy walczyli aktorzy, aktorki, gospodarze znanych programów, jurorzy, a także komentatorzy sportowi. Uroczysty finał wydarzenia zorganizowano 26 października w gmachu warszawskiego Muzeum POLIN, a werdykty przyniosły wiele niespodzianek.
Telekamery 2026. Michał Sikorski i Barbara Bursztynowicz z nagrodami
W szranki o miano najlepszego aktora stanęli:
- Ireneusz Czop,
- Piotr Cyrwus,
- Konrad Eleryk,
- Tomasz Kot,
- Maciej Musiał,
- Filip Pławiak,
- Piotr Polak,
- Michał Sikorski,
- Borys Szyc,
- Tomasz Ziętek.
W tej kategorii statuetkę ostatecznie odebrał Michał Sikorski.
Z kolei szansę na wyróżnienie dla najlepszej aktorki miały:
- Barbara Bursztynowicz,
- Paulina Gałązka,
- Katarzyna Herman,
- Anna Karczmarczyk,
- Joanna Kulig,
- Magdalena Różczka,
- Anna-Maria Sieklucka,
- Agata Turkot,
- Justyna Wasilewska,
- Zofia Zborowska-Wrona.
Tytuł ten zdobyła bezkonkurencyjna w głosowaniu Barbara Bursztynowicz.
Telekamery TeleTygodnia 2026. "Szpital św. Anny" najlepszym serialem
Wśród nominowanych produkcji telewizyjnych znalazły się tytuły:
- "Czarna śmierć",
- "Drelich",
- "Heweliusz",
- "Młode gliny",
- "Ołowiane dzieci",
- "Piekło kobiet",
- "Przepis na zbrodnię",
- "Szpital św. Anny",
- "The Office PL 5",
- "Zajazd. Będzie się działo".
Decyzją głosujących główna nagroda trafiła do twórców serialu "Szpital św. Anny".
Pozostali laureaci Telekamer 2026. Sukces Elżbiety Romanowskiej i Michała Żebrowskiego
O tym, kto odbierze nagrody w kategoriach aktorskich oraz serialowej, zdecydowali w głosowaniu bezpośrednio telewidzowie oraz czytelnicy. Zwycięzców w pozostałych pięciu odsłonach plebiscytu wyłoniła natomiast kapituła redakcyjna. Poniżej przedstawiamy listę nagrodzonych przez jury.
- Gamou Fall otrzymał statuetkę w kategorii Olśnienie TeleTygodnia.
- Michał Żebrowski został uhonorowany Telekamerą Specjalną TeleTygodnia.
- Program "Love is Blind: Polska" uznano za najlepszy format rozrywkowy.
- Elżbieta Romanowska triumfowała w kategorii Prezenter, Prowadzący, Gospodarz Show.
- Alicja Majewska zdobyła tytuł najlepszej jurorki.
- Daria Kabała-Malarz zwyciężyła jako najlepszy komentator i dziennikarz sportowy.