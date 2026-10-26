Telekamery TeleTygodnia 2026 rozdane. Oto pełna lista laureatów!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-10-26 22:05

Uroczysta gala rozdania Telekamer TeleTygodnia 2026 przeszła do historii. Poznaliśmy nazwiska gwiazd, które opuściły wydarzenie z prestiżowymi statuetkami, oraz tych, którzy tym razem musieli uznać wyższość rywali. Prezentujemy pełną listę zwycięzców tegorocznego plebiscytu, w którym nie zabrakło sporych niespodzianek.

Jeden z najpopularniejszych plebiscytów w polskim show-biznesie, czyli Telekamery TeleTygodnia doczekały się swojej 29. edycji. Tegoroczne zmagania podzielono na osiem kategorii, w których o głosy walczyli aktorzy, aktorki, gospodarze znanych programów, jurorzy, a także komentatorzy sportowi. Uroczysty finał wydarzenia zorganizowano 26 października w gmachu warszawskiego Muzeum POLIN, a werdykty przyniosły wiele niespodzianek.

Telekamery TeleTygodnia 2026
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Telekamery 2026. Michał Sikorski i Barbara Bursztynowicz z nagrodami

W szranki o miano najlepszego aktora stanęli:

  • Ireneusz Czop,
  • Piotr Cyrwus,
  • Konrad Eleryk,
  • Tomasz Kot,
  • Maciej Musiał,
  • Filip Pławiak,
  • Piotr Polak,
  • Michał Sikorski,
  • Borys Szyc,
  • Tomasz Ziętek.

W tej kategorii statuetkę ostatecznie odebrał Michał Sikorski.

Z kolei szansę na wyróżnienie dla najlepszej aktorki miały:

  • Barbara Bursztynowicz,
  • Paulina Gałązka,
  • Katarzyna Herman,
  • Anna Karczmarczyk,
  • Joanna Kulig,
  • Magdalena Różczka,
  • Anna-Maria Sieklucka,
  • Agata Turkot,
  • Justyna Wasilewska,
  • Zofia Zborowska-Wrona.

Tytuł ten zdobyła bezkonkurencyjna w głosowaniu Barbara Bursztynowicz.

Uśmiechnięta Elżbieta Romanowska ze statuetką. Na miniaturowym zdjęciu kobieta z kopertą. O Telekamerach przeczytasz w Eska.
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Telekamery TeleTygodnia 2026. "Szpital św. Anny" najlepszym serialem

Wśród nominowanych produkcji telewizyjnych znalazły się tytuły:

  • "Czarna śmierć",
  • "Drelich",
  • "Heweliusz",
  • "Młode gliny",
  • "Ołowiane dzieci",
  • "Piekło kobiet",
  • "Przepis na zbrodnię",
  • "Szpital św. Anny",
  • "The Office PL 5",
  • "Zajazd. Będzie się działo".

Decyzją głosujących główna nagroda trafiła do twórców serialu "Szpital św. Anny".

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O tym, kto odbierze nagrody w kategoriach aktorskich oraz serialowej, zdecydowali w głosowaniu bezpośrednio telewidzowie oraz czytelnicy. Zwycięzców w pozostałych pięciu odsłonach plebiscytu wyłoniła natomiast kapituła redakcyjna. Poniżej przedstawiamy listę nagrodzonych przez jury.

  • Gamou Fall otrzymał statuetkę w kategorii Olśnienie TeleTygodnia.
  • Michał Żebrowski został uhonorowany Telekamerą Specjalną TeleTygodnia.
  • Program "Love is Blind: Polska" uznano za najlepszy format rozrywkowy.
  • Elżbieta Romanowska triumfowała w kategorii Prezenter, Prowadzący, Gospodarz Show.
  • Alicja Majewska zdobyła tytuł najlepszej jurorki.
  • Daria Kabała-Malarz zwyciężyła jako najlepszy komentator i dziennikarz sportowy.
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