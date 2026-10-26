Telekamery TeleTygodnia 2026 rozdane. Oto pełna lista laureatów!

Jeden z najpopularniejszych plebiscytów w polskim show-biznesie, czyli Telekamery TeleTygodnia doczekały się swojej 29. edycji. Tegoroczne zmagania podzielono na osiem kategorii, w których o głosy walczyli aktorzy, aktorki, gospodarze znanych programów, jurorzy, a także komentatorzy sportowi. Uroczysty finał wydarzenia zorganizowano 26 października w gmachu warszawskiego Muzeum POLIN, a werdykty przyniosły wiele niespodzianek.

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Telekamery 2026. Michał Sikorski i Barbara Bursztynowicz z nagrodami

W szranki o miano najlepszego aktora stanęli:

Ireneusz Czop,

Piotr Cyrwus,

Konrad Eleryk,

Tomasz Kot,

Maciej Musiał,

Filip Pławiak,

Piotr Polak,

Michał Sikorski,

Borys Szyc,

Tomasz Ziętek.

W tej kategorii statuetkę ostatecznie odebrał Michał Sikorski.

Z kolei szansę na wyróżnienie dla najlepszej aktorki miały:

Barbara Bursztynowicz,

Paulina Gałązka,

Katarzyna Herman,

Anna Karczmarczyk,

Joanna Kulig,

Magdalena Różczka,

Anna-Maria Sieklucka,

Agata Turkot,

Justyna Wasilewska,

Zofia Zborowska-Wrona.

Tytuł ten zdobyła bezkonkurencyjna w głosowaniu Barbara Bursztynowicz.

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Telekamery TeleTygodnia 2026. "Szpital św. Anny" najlepszym serialem

Wśród nominowanych produkcji telewizyjnych znalazły się tytuły:

"Czarna śmierć",

"Drelich",

"Heweliusz",

"Młode gliny",

"Ołowiane dzieci",

"Piekło kobiet",

"Przepis na zbrodnię",

"Szpital św. Anny" ,

, "The Office PL 5",

"Zajazd. Będzie się działo".

Decyzją głosujących główna nagroda trafiła do twórców serialu "Szpital św. Anny".

Pozostali laureaci Telekamer 2026. Sukces Elżbiety Romanowskiej i Michała Żebrowskiego

O tym, kto odbierze nagrody w kategoriach aktorskich oraz serialowej, zdecydowali w głosowaniu bezpośrednio telewidzowie oraz czytelnicy. Zwycięzców w pozostałych pięciu odsłonach plebiscytu wyłoniła natomiast kapituła redakcyjna. Poniżej przedstawiamy listę nagrodzonych przez jury.

Gamou Fall otrzymał statuetkę w kategorii Olśnienie TeleTygodnia.

otrzymał statuetkę w kategorii Olśnienie TeleTygodnia. Michał Żebrowski został uhonorowany Telekamerą Specjalną TeleTygodnia.

został uhonorowany Telekamerą Specjalną TeleTygodnia. Program "Love is Blind: Polska" uznano za najlepszy format rozrywkowy.

uznano za najlepszy format rozrywkowy. Elżbieta Romanowska triumfowała w kategorii Prezenter, Prowadzący, Gospodarz Show.

triumfowała w kategorii Prezenter, Prowadzący, Gospodarz Show. Alicja Majewska zdobyła tytuł najlepszej jurorki.

zdobyła tytuł najlepszej jurorki. Daria Kabała-Malarz zwyciężyła jako najlepszy komentator i dziennikarz sportowy.

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor wrócą do telewizji?