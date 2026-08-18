Złocisty napój w dłoniach tenisistki! Lawina ruszyła po meczu rywalki Igi Świątek

Iga Świątek zapewniła sobie awans do 4. rundy turnieju WTA 1000 w Cincinnati po poniedziałkowym zwycięstwie nad Marią Sakkari, pokonując ją 4:6, 6:1, 6:1. Amanda Anisimova, rozstawiona z numerem dziewiątym, również znalazła się w tej fazie rozgrywek po zakończeniu swojego nocnego starcia. Zawodniczki, które rywalizowały m.in. w ubiegłym roku w Wimbledonie, US Open oraz WTA Finals, znajdują się w jednej połówce turniejowej drabinki. Ich bezpośrednie starcie jest możliwe dopiero w półfinale. Najpierw czekają je inne wyzwania, zwłaszcza że już w trzeciej rundzie obie tenisistki napotkały pewne trudności.

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Po stracie pierwszej partii była liderka rankingu zdominowała Sakkari, wyraźnie wygrywając dwa kolejne sety. Anisimova również przegrała pierwszą część meczu z Alexandrą Ealą stosunkiem 4:6, jednak droga do zwycięstwa okazała się dla niej znacznie bardziej wyboista.

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Amanda Anisimova i jej złocisty napój. Co kryło się w kubku?

Po wygraniu drugiego seta 6:4, dzięki jednemu przełamaniu, początek trzeciej partii przyniósł Amerykance sporą dozę irytacji po przegranej w gemie Eali. Kamery Tennis Channel uchwyciły moment, gdy podczas jednej z przerw Anisimova napiła się mocno pieniącego, złocistego napoju, co wywołało natychmiastowe reakcje!

Co to jest? Jestem ostatni, żeby sugerować, że zawodnik pił piwo w czasie meczu, ale... z pewnością tak to wyglądało - mówił komentator tej stacji.

Ekspertka komentująca spotkanie przyznała, że nigdy wcześniej nie spotkała się z taką sytuacją na korcie. Sugerowała, że mógł to być napój na bazie octu jabłkowego. Kadr jednak wystarczył, aby w internecie wywiązała się zażarta dyskusja na temat zawartości kubka. Finalnie sprawa się wyjaśniła. Okazało się, że amerykańska zawodniczka piła gazowany energetyk, do którego najprawdopodobniej dodano elektrolity.

Niezależnie od zawartości kubka, która mogła budzić jednoznaczne skojarzenia, napój przyniósł oczekiwane rezultaty. Amerykanka, mimo początkowych trudności w trzecim secie (0:2), wygrała sześć gemów z rzędu. Zwycięstwo to zagwarantowało jej awans do 4. rundy, w której zmierzy się z Lindą Noskovą z Czech.

Tennis Channel commentators debating what Anisimova is drinking in the 3rd set against Alex Eala in Cincinnati😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/AsCxboIYLa— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 18, 2026