Mecz Chicago Fire z Vancouver Whitecaps został przełożony

Planowany na czwartek mecz pomiędzy Chicago Fire a Vancouver Whitecaps w ramach ligi MLS został przełożony z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Przyczyną jest dym, który nadciągnął nad Chicago z powodu pożarów lasów w Kanadzie. Klub Chicago Fire, po konsultacjach z lokalnymi ekspertami ds. zdrowia, zdecydował się na zmianę terminu spotkania, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno kibicom, jak i zawodnikom oraz personelowi.

Kiedy Robert Lewandowski zadebiutuje w MLS?

Robert Lewandowski, nowy zawodnik Chicago Fire, miał zadebiutować w tym meczu, co dodatkowo zwiększało emocje związane z tym wydarzeniem. Oficjalna prezentacja Lewandowskiego jako gracza Fire odbyła się we wtorek, kiedy to kapitan polskiej reprezentacji podpisał dwuletni kontrakt z klubem po odejściu z Barcelony. Kolejna szansa na jego debiut pojawi się 23 lipca, kiedy to drużyna zmierzy się z Interem Miami. Największą gwiazdą tego zespołu jest Lionel Messi, jednak z uwagi na jego zaangażowanie w mistrzostwa świata, jego powrót do gry klubowej może się opóźnić.

Jakie są konsekwencje złej jakości powietrza?

Zła jakość powietrza w Chicago jest wynikiem pożarów lasów w Kanadzie, które spowodowały, że indeks jakości powietrza AQI osiągnął niebezpieczny poziom prawie 600. Chicago nie jest jedynym miastem w USA dotkniętym tym problemem – podobna sytuacja panuje w Minneapolis, Detroit czy Milwaukee. Jednakże, to właśnie Chicago było jedynym miastem, które musiało przełożyć zaplanowane na czwartek mecze MLS. W Kanadzie, mimo pożarów, mecz pomiędzy drużynami z Montrealu i Toronto odbędzie się zgodnie z planem. Zanieczyszczenia dotarły także do Nowego Jorku, gdzie sytuacja jest nieco lepsza, a jakość powietrza ma się poprawić w najbliższych dniach.

Jakie emocje towarzyszyły decyzji o przełożeniu meczu?

Decyzja o przełożeniu meczu była trudna, zwłaszcza w kontekście oczekiwanego debiutu Roberta Lewandowskiego oraz planowanego koncertu zespołu Two Friends po spotkaniu. „Podzielamy rozczarowanie naszych kibiców, zwłaszcza biorąc pod uwagę emocje związane z naszym pierwszym meczem po przerwie związanej z mistrzostwami świata FIFA i oczekiwaniem na powitanie ponad 40 tys. kibiców na Soldier Field” – przekazał Dave Baldwin, prezes ds. operacji biznesowych Chicago Fire FC.

Źródło PAP.