Eliminacje ME koszykarek. Trenerka Czarnogóry ocenia szanse Polski

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-11-13 7:44

W nadchodzącym meczu o punkty w rozgrywkach takich jak eliminacje ME koszykarek, reprezentacja Czarnogóry zmierzy się z Polską. Trenerka rywalek uważa biało-czerwone za faworytki grupy. Polskie eliminacje ME koszykarek rozpoczęły się od ważnego i pewnego zwycięstwa nad Izraelem.

Koszykarka w białym stroju drybluje obok przeciwniczki. O eliminacjach ME koszykarek przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Koszykarka w białym stroju biegnie z piłką na hali sportowej podczas meczu obok rywalki.

Kto jest faworytem w grupie eliminacyjnej?

Reprezentacja Polski w pierwszym spotkaniu drugiego etapu kwalifikacji do mistrzostw Europy w 2027 roku pokonała w Rydze drużynę Izraela 75:64. Kluczowa dla losów tego pojedynku okazała się czwarta kwarta, wygrana przez polski zespół aż 26:9. Z kolei reprezentacja Czarnogóry rozpoczęła zmagania od wyjazdowej porażki w Stambule, gdzie uległa silnej drużynie Turcji wynikiem 62:79.

Zespół z Bałkanów ma za sobą trudny początek i boryka się z problemami kadrowymi, co stawia polską drużynę w uprzywilejowanej pozycji przed sobotnim starciem. Bilans dotychczasowych spotkań o punkty jest jednak korzystny dla Czarnogóry, która prowadzi w tej historycznej klasyfikacji 2-1. Mecz pomiędzy Czarnogórą a Polską zaplanowano na sobotę na godzinę 18 w Podgoricy.

- Turcja, uczestnik mistrzostw świata, i Polska to dla mnie faworyci naszej grupy. Naszym celem jest awans na kolejne mistrzostwa Europy, ale wszyscy mamy świadomość w federacji, jakie są realia, że nasza sytuacja jest ciężka w tej grupie - powiedziała Skerović, która jest także trenerką SKK Polonii Warszawa.

Jakie problemy kadrowe ma reprezentacja Czarnogóry?

Drużyna prowadzona przez Jelenę Skerović przystępuje do spotkania mocno osłabiona brakiem zawodniczek z pierwszego etapu kwalifikacji. W zespole zabraknie między innymi naturalizowanej Amerykanki Natashy Mack, która występuje obecnie w lidze chińskiej, co koliduje z kalendarzem rozgrywek. W tej sytuacji ciężar gry spoczywa na nowej liderce, Tayi Davis-Reimer, która w spotkaniu w Stambule zdobyła 22 punkty.

Znajomość polskich realiów może stanowić pewien atut dla sztabu szkoleniowego rywalek, ponieważ trenerka Czarnogóry spędziła wiele lat w polskich klubach. Polska kadra dysponuje jednak zdecydowaną przewagą fizyczną oraz dużo większym doświadczeniem, co przy przebudowanym składzie przeciwniczek z Bałkanów może okazać się decydujące na parkiecie.

- Znajomość polskiej ligi to dla mnie wielki plus, będzie mi łatwiej przygotować zespół, ale zdaję sobie sprawę, jakie mam koszykarki w drużynie. Naszą szansą na zwycięstwo jest tylko zespołowa obrona i z niej granie szybkiego ataku. Polski zespół ma nad nami także przewagę fizyczności, wzrostu. Grupa jest ciekawa. Izrael to nietypowy rywal, który potrafi zaskoczyć i trzeba być skoncentrowanym przez 40 minut. To zresztą udowodnił mecz z Polską w Rydze - podkreśliła.

 

ROLKI