Chad le Clos stracił mieszkanie w pożarze. Z czym mierzy się utytułowany mistrz olimpijski?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-08-05 10:46

Reprezentant RPA Chad le Clos w tragicznym pożarze stracił swój apartament w Kapsztadzie. Słynny pływak dowiedział się o nieszczęśliwym zdarzeniu tuż po zdobyciu 21. medalu Igrzysk Wspólnoty Narodów. Poznaj szczegóły dramatycznych wydarzeń z udziałem wybitnego sportowca.

Okulary pływackie, czepek i ręcznik leżą na torbie w szatni. O tragedii pływaka Chada le Clos przeczytasz w Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Okulary pływackie, czepek i mokry ręcznik leżą na sportowej torbie w szatni.

Tragiczny pożar w Kapsztadzie

Chad le Clos stracił swoje mieszkanie w Kapsztadzie w wyniku groźnego pożaru. Ogień wybuchł 30 lipca, gdy pływak ustanawiał nowy rekord medalowy podczas Igrzysk Wspólnoty Narodów. Z relacji sportowca wynika, że lokal, w którym spędził ponad dekadę, uległ całkowitemu zniszczeniu. Na szczęście zawodnik nie przebywał w tym czasie w budynku.

W wyniku tego tragicznego zdarzenia śmierć poniósł jeden z sąsiadów reprezentanta Republiki Południowej Afryki. Aby pomóc poszkodowanym, fundacja należąca do mistrza olimpijskiego uruchomiła natychmiastową zbiórkę środków finansowych. Sportowiec złożył również oficjalne kondolencje rodzinie zmarłego mężczyzny. Jego działania spotkały się z szerokim poparciem fanów.

„Zajęło mi trochę czasu, zanim pogodziłem się z tą bolesną tragedią. Wieczorem 30 lipca, podczas bicia rekordu wszech czasów Igrzysk Wspólnoty Narodów, w moim bloku wybuchł pożar, który szybko rozprzestrzenił się na mój apartament. Niestety, lokal, w którym mieszkam od ponad dekady, spłonął i nie ma już nic do uratowania” - przekazał sportowiec w internetowym wpisie.

Historyczny dorobek medalowy reprezentanta RPA

Podczas tegorocznych Igrzysk Wspólnoty Narodów 34-letni zawodnik wywalczył trzy medale, co powiększyło jego dorobek w historii startów w tej imprezie do 21 krążków. Na ogromny sukces pływaka składa się siedem złotych, pięć srebrnych oraz dziewięć brązowych medali, począwszy od debiutu w 2010 roku w Delhi. Obecnie jest on najbardziej utytułowanym sportowcem w historii tych zawodów. Jego pozycja w światowym pływaniu pozostaje niezwykle silna.

Pływak z RPA zapisał się w annałach światowego sportu w 2012 roku w Londynie, gdzie wywalczył mistrzostwo olimpijskie na dystansie 200 m stylem motylkowym. W tamtym historycznym wyścigu wyprzedził o 0,05 sekundy legendarnego Amerykanina Michaela Phelpsa. Oprócz złota, ma w swoim bogatym dorobku także trzy olimpijskie srebra z Londynu i Rio de Janeiro, a zapowiada również walkę o start na igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku.

„Żadne słowa nie ukoją tej straty, ale mam nadzieję, że rodzina wie, iż myśli całej społeczności są z nimi” – dodał urodzony w Durbanie pływak, który poinformował jednocześnie, że jego fundacja już rozpoczęła zbiórkę środków na rzecz mieszkańców dotkniętych pożarem.