Rosjanie zniszczyli klub ukraińskiej tenisistki. Apeluje o pomoc

Zniszczony klub Eliny Switoliny w Kijowie
Informacja o uszkodzeniu kijowskiego obiektu została przekazana przez samą tenisistkę za pośrednictwem jej profilu w mediach społecznościowych. Według komunikatu zamieszczonego na oficjalnym koncie klubu, uszkodzenia powstały w wyniku fali uderzeniowej po trafieniu pocisku w pobliski zakład przemysłu spożywczego. Do niszczycielskiego ataku doszło podczas nocy z 7 na 8 września.
„Dziś mój klub, Svito Padel, stał się jednym z nich”
Apel Eliny Switoliny do społeczności międzynarodowej
Ukraińska zawodniczka podkreśliła w swoim wpisie, że trwający konflikt zbrojny drastycznie utrudnia funkcjonowanie rodzimych sportowców, odbierając im szanse na równorzędne przygotowania do startów na arenie międzynarodowej w porównaniu z reprezentantami innych krajów.
„Tą wiadomością chcę zwrócić się do naszych międzynarodowych partnerów i przyjaciół, którzy nas, ukraińskich sportowców, wspierają i dopingują na arenie międzynarodowej, i poprosić o Wasze wsparcie oraz konkretne działania, które mogą pomóc powstrzymać agresora”
Tragiczny bilans wojny dla ukraińskiego sportu
Tenisistka przytoczyła również wstrząsające statystyki obrazujące skalę zniszczeń w ukraińskim sporcie od momentu wybuchu wojny. Z udostępnionych przez nią informacji wynika, że życie straciło już 776 osób związanych ze środowiskiem sportowym, natomiast aż 942 infrastruktury sportowe uległy dewastacji lub całkowitemu zniszczeniu.
„Świadomie otworzyliśmy klub w Kijowie. Zdawaliśmy sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń, ale wierzyliśmy (…), że sport jest teraz szczególnie ważny: (…) daje możliwość oderwania się od rzeczywistości, przynajmniej na chwilę”
Elina Switolina w obliczu zniszczenia Svito Padel
Zniszczenie kijowskiego obiektu to dla Switoliny, aktualnie najwyżej notowanej ukraińskiej rakiety plasującej się na dziewiątej pozycji w światowym zestawieniu, cios również w wymiarze osobistym. Prywatnie 32-letnia gwiazda sportu jest związana węzłem małżeńskim z francuskim zawodnikiem Gaëlem Monfilsem.