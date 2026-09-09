Rosjanie zniszczyli klub ukraińskiej tenisistki. Apeluje o pomoc

Zniszczony klub Eliny Switoliny w Kijowie

Informacja o uszkodzeniu kijowskiego obiektu została przekazana przez samą tenisistkę za pośrednictwem jej profilu w mediach społecznościowych. Według komunikatu zamieszczonego na oficjalnym koncie klubu, uszkodzenia powstały w wyniku fali uderzeniowej po trafieniu pocisku w pobliski zakład przemysłu spożywczego. Do niszczycielskiego ataku doszło podczas nocy z 7 na 8 września.

This is what Elina Svitolina and Sergiy Stakhovsky’s SVITO Padel Club in Kyiv looks like after the Russian army’s massive attack on the Ukrainian capital.“Sport is outside politics.”“Why don’t Ukrainian players shake hands with Russians?”Keep asking these endless questions… https://t.co/eE6JEt4Xjv pic.twitter.com/2PKjWwkOdj— Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng) September 8, 2026

„Dziś mój klub, Svito Padel, stał się jednym z nich”

Apel Eliny Switoliny do społeczności międzynarodowej

Ukraińska zawodniczka podkreśliła w swoim wpisie, że trwający konflikt zbrojny drastycznie utrudnia funkcjonowanie rodzimych sportowców, odbierając im szanse na równorzędne przygotowania do startów na arenie międzynarodowej w porównaniu z reprezentantami innych krajów.

„Tą wiadomością chcę zwrócić się do naszych międzynarodowych partnerów i przyjaciół, którzy nas, ukraińskich sportowców, wspierają i dopingują na arenie międzynarodowej, i poprosić o Wasze wsparcie oraz konkretne działania, które mogą pomóc powstrzymać agresora”

Tragiczny bilans wojny dla ukraińskiego sportu

Tenisistka przytoczyła również wstrząsające statystyki obrazujące skalę zniszczeń w ukraińskim sporcie od momentu wybuchu wojny. Z udostępnionych przez nią informacji wynika, że życie straciło już 776 osób związanych ze środowiskiem sportowym, natomiast aż 942 infrastruktury sportowe uległy dewastacji lub całkowitemu zniszczeniu.

„Świadomie otworzyliśmy klub w Kijowie. Zdawaliśmy sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń, ale wierzyliśmy (…), że sport jest teraz szczególnie ważny: (…) daje możliwość oderwania się od rzeczywistości, przynajmniej na chwilę”

Elina Switolina w obliczu zniszczenia Svito Padel

Zniszczenie kijowskiego obiektu to dla Switoliny, aktualnie najwyżej notowanej ukraińskiej rakiety plasującej się na dziewiątej pozycji w światowym zestawieniu, cios również w wymiarze osobistym. Prywatnie 32-letnia gwiazda sportu jest związana węzłem małżeńskim z francuskim zawodnikiem Gaëlem Monfilsem.