Huczna impreza piłkarzy FC Barcelony. Nowa partnerka Yamala i niespodzianka dla Lewandowskiego

Spis treści
- Gracze Dumy Katalonii uczcili zdobycie tytułu mistrzów Hiszpanii podczas uroczystej kolacji, na którą przybyli ze swoimi partnerkami.
- Spore poruszenie wywołał Lamine Yamal, który oficjalnie pojawił się u boku nowej sympatii, Ines Garcii.
- Polski napastnik został specjalnie wyróżniony przez zarząd klubu, otrzymując pamiątkową niespodziankę i podziękowania za ostatnie lata gry.
- W naszej galerii można obejrzeć fotorelację z tego wyjątkowego wieczoru mistrzów Hiszpanii.
Zawodnicy Barcelony wspólnie z żonami i partnerkami świętowali sięgnięcie po krajowe trofea. Lamine Yamal wykorzystał tę okazję, aby zaprezentować światu nową ukochaną, zjawiskową Hiszpankę Ines Garcię. W uroczystości wzięli udział także Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, którym towarzyszyły ich małżonki. Anna Lewandowska oraz Marina Łuczenko-Szczęsna zachwycały swoimi kreacjami, eksponując zgrabne nogi i prezentując się niezwykle stylowo.
Klubowe władze przygotowały również specjalny moment dedykowany Robertowi Lewandowskiemu. Przedstawiciele zarządu oficjalnie wyrazili uznanie za świetną postawę zawodnika przez cztery ostatnie sezony, a w ramach pamiątki podarowali mu koszulkę zespołu umieszczoną w eleganckiej ramie.
- Jesteśmy mu bardzo wdzięczni. Przyszedł w trudnym momencie i dzięki swojej ciężkiej pracy, dyscyplinie i postawie pomógł nam rozwinąć się jako drużyna - podkreślił kapitan Ronald Araújo.
- Zawsze będziesz częścią Barçy. Barcelona jest twoim domem i mamy nadzieję, że wkrótce znów cię tu zobaczymy - dodał prezydent Joan Laporta, zwracając się do "Lewego".