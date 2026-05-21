Huczna impreza piłkarzy FC Barcelony. Nowa partnerka Yamala i niespodzianka dla Lewandowskiego

Michał Chojecki
2026-05-21 7:23

W środowy wieczór piłkarze Barcelony celebrowali zdobycie mistrzostwa Hiszpanii podczas uroczystej kolacji. W wydarzeniu wzięli udział z ukochanymi, a Lamine Yamal pokazał się z nową partnerką, Ines Garcią. Na uroczystości nie zabrakło Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego wraz z żonami. Kapitan reprezentacji Polski został w szczególny sposób uhonorowany przez władze klubu.

  • Gracze Dumy Katalonii uczcili zdobycie tytułu mistrzów Hiszpanii podczas uroczystej kolacji, na którą przybyli ze swoimi partnerkami.
  • Spore poruszenie wywołał Lamine Yamal, który oficjalnie pojawił się u boku nowej sympatii, Ines Garcii.
  • Polski napastnik został specjalnie wyróżniony przez zarząd klubu, otrzymując pamiątkową niespodziankę i podziękowania za ostatnie lata gry.
  • W naszej galerii można obejrzeć fotorelację z tego wyjątkowego wieczoru mistrzów Hiszpanii.

Zawodnicy Barcelony wspólnie z żonami i partnerkami świętowali sięgnięcie po krajowe trofea. Lamine Yamal wykorzystał tę okazję, aby zaprezentować światu nową ukochaną, zjawiskową Hiszpankę Ines Garcię. W uroczystości wzięli udział także Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, którym towarzyszyły ich małżonki. Anna Lewandowska oraz Marina Łuczenko-Szczęsna zachwycały swoimi kreacjami, eksponując zgrabne nogi i prezentując się niezwykle stylowo.

Klubowe władze przygotowały również specjalny moment dedykowany Robertowi Lewandowskiemu. Przedstawiciele zarządu oficjalnie wyrazili uznanie za świetną postawę zawodnika przez cztery ostatnie sezony, a w ramach pamiątki podarowali mu koszulkę zespołu umieszczoną w eleganckiej ramie. 

- Jesteśmy mu bardzo wdzięczni. Przyszedł w trudnym momencie i dzięki swojej ciężkiej pracy, dyscyplinie i postawie pomógł nam rozwinąć się jako drużyna - podkreślił kapitan Ronald Araújo.

- Zawsze będziesz częścią Barçy. Barcelona jest twoim domem i mamy nadzieję, że wkrótce znów cię tu zobaczymy - dodał prezydent Joan Laporta, zwracając się do "Lewego".

