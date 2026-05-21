Huczna impreza piłkarzy FC Barcelony. Nowa partnerka Yamala i niespodzianka dla Lewandowskiego

Szczęśni i Lewandowscy na mistrzowskiej kolacji FC Barcelony. Lamine Yamal pokazał nową ukochaną

Gracze Dumy Katalonii uczcili zdobycie tytułu mistrzów Hiszpanii podczas uroczystej kolacji, na którą przybyli ze swoimi partnerkami.

Spore poruszenie wywołał Lamine Yamal, który oficjalnie pojawił się u boku nowej sympatii , Ines Garcii.

, Ines Garcii. Polski napastnik został specjalnie wyróżniony przez zarząd klubu, otrzymując pamiątkową niespodziankę i podziękowania za ostatnie lata gry.

Zawodnicy Barcelony wspólnie z żonami i partnerkami świętowali sięgnięcie po krajowe trofea. Lamine Yamal wykorzystał tę okazję, aby zaprezentować światu nową ukochaną, zjawiskową Hiszpankę Ines Garcię. W uroczystości wzięli udział także Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, którym towarzyszyły ich małżonki. Anna Lewandowska oraz Marina Łuczenko-Szczęsna zachwycały swoimi kreacjami, eksponując zgrabne nogi i prezentując się niezwykle stylowo.

Klubowe władze przygotowały również specjalny moment dedykowany Robertowi Lewandowskiemu. Przedstawiciele zarządu oficjalnie wyrazili uznanie za świetną postawę zawodnika przez cztery ostatnie sezony, a w ramach pamiątki podarowali mu koszulkę zespołu umieszczoną w eleganckiej ramie.

- Jesteśmy mu bardzo wdzięczni. Przyszedł w trudnym momencie i dzięki swojej ciężkiej pracy, dyscyplinie i postawie pomógł nam rozwinąć się jako drużyna - podkreślił kapitan Ronald Araújo.

- Zawsze będziesz częścią Barçy. Barcelona jest twoim domem i mamy nadzieję, że wkrótce znów cię tu zobaczymy - dodał prezydent Joan Laporta, zwracając się do "Lewego".

