Kibice na meczu Polska - Szwecja we Wrocławiu nie przestraszyli się ulewy

Wokół wrocławskiej areny panował ogromny ruch jeszcze na długo przed rozpoczęciem rywalizacji. Sympatycy futbolu przynieśli ze sobą flagi oraz szaliki, a ubierając się w narodowe barwy, udowodnili, że najważniejsze jest dla nich wspieranie polskich piłkarzy. Mimo fatalnej aury na krzesełkach zasiedli najwierniejsi fani, grupy znajomych oraz całe rodziny. Od pierwszych minut po stadionie niósł się ogłuszający doping wspierający piłkarzy w walce o utrzymanie, co stanowiło dla zawodników czytelny sygnał, że mogą liczyć na swoich sympatyków. Znakomita atmosfera oraz wysoka frekwencja najlepiej świadczą o silnym przywiązaniu do drużyny narodowej.

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Skład reprezentacji Polski na mecz ze Szwecją. Jan Urban posadził Roberta Lewandowskiego na ławce

Starcie ze Szwedami niosło ze sobą ogromny ciężar gatunkowy dla naszej drużyny narodowej. Polacy walczą o pozostanie w dywizji B Ligi Narodów, dlatego każde zdobyte oczko ma obecnie kluczowe znaczenie. Prowadzący kadrę Jan Urban podjął zaskakującą decyzję o posadzeniu Roberta Lewandowskiego na ławce rezerwowych, delegując do gry w linii ataku Adriana Benedyczaka. Na tym roszady się nie skończyły, ponieważ pod nieobecność dotychczasowego lidera funkcję kapitana pełnił Piotr Zieliński, a między słupkami swój debiut zaliczył Sławomir Abramowicz.

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Rywalizacja na wrocławskim stadionie miała także szczególny wymiar dla wracającego po zawieszeniu za kartki Jana Bednarka. Defensor wystąpił w narodowych barwach po raz osiemdziesiąty, dzięki czemu Jan Bednarek oficjalnie wszedł w szeregi prestiżowego Klubu Wybitnego Reprezentanta i zrównał się pod względem liczby rozegranych spotkań ze słynnym Zbigniewem Bońkiem. W tej przełomowej chwili w karierze obrońca mógł liczyć na dodające otuchy wsparcie ze strony fanów zgromadzonych na obiekcie.

QUIZ. Ikony polskiej piłki lat 90. Pamiętasz ich imiona? Juskowiak, Citko, Warzycha i inni Pytanie 1 z 20 Citko, były gracz m.in. Widzewa i Legii, ma na imię: Mariusz Mirosław Marek Następne pytanie

Zdjęcia kibiców z meczu Polska - Szwecja. Odszukaj siebie lub znajomych w galerii z Wrocławia

Warto ponownie wrócić pamięcią do tych wyjątkowych sportowych wrażeń. Zebraliśmy bogaty zbiór fotografii ukazujących publiczność zgromadzoną na trybunach wrocławskiego obiektu. Sprawdź, w jaki sposób fani wspólnymi siłami stworzyli niepowtarzalny klimat podczas niezwykle ważnego pojedynku naszej reprezentacji. Zachęcamy do przejrzenia wszystkich materiałów i odnalezienia siebie bądź swoich bliskich pośród biało-czerwonego tłumu.