Robert Lewandowski we łzach po ostatnim gwizdku meczu ze Szwecją

W chwili, gdy arbiter Felix Zwayer zakończył spotkanie i reszta drużyny wpadła sobie w objęcia, by cieszyć się z utrzymania, Robert Lewandowski udał się w samotny spacer wokół boiska. Piłkarz szedł wzdłuż sektorów, oklaskując fanów, którzy przez całe lata wspierali go jako dwunasty zawodnik. Z każdym kolejnym krokiem na jego twarzy malowało się coraz silniejsze wzruszenie, aż wreszcie obiektywy kamer zarejestrowały, jak zawodnik chowa twarz w dłoniach, a w jego oczach stają łzy.

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Na tym jednak pełne emocji sceny się nie zakończyły. Gdy Robert Lewandowski zbliżył się do sektora najbardziej zagorzałych kibiców, ściągnął z ramienia opaskę kapitańską i cisnął nią w stronę publiczności. Zaraz potem identycznie postąpił ze swoim trykotem meczowym. Tak wymowne zachowanie w niezwykle wzruszającej chwili zinterpretowano w jeden sposób, uznając je za bezsłowne rozstanie z narodowymi barwami.

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Czy Robert Lewandowski kończy karierę w reprezentacji Polski?

Domysły na temat przyszłości napastnika pojawiły się błyskawicznie. Zaczęto zastanawiać się, czy żywa legenda polskiego futbolu postanowiła zakończyć swoją misję w kadrze narodowej i uznała, że nadszedł właściwy czas na ustąpienie miejsca młodszemu pokoleniu. Mimo braku jakichkolwiek oficjalnych komunikatów, poruszające sceny z wrocławskiego stadionu wydają się niezwykle wymowne i mogą zwiastować finał najwspanialszego okresu we współczesnych dziejach naszego futbolu. W tym kontekście sam remis 1:1 ze Szwecją oraz zachowanie miejsca w Lidze Narodów przestały odgrywać główną rolę, a cały kraj z ogromnym napięciem wyczekuje teraz ostatecznych wyjaśnień.