Oskar Pietuszewski zachwyca tuż przed wylotem na zgrupowanie. Rywale mają się czego obawiać

Szkoleniowiec drużyny, Francesco Farioli, pozytywnie ocenił zachowanie taktyczne swojego podopiecznego, zwracając jednocześnie uwagę na pewne mankamenty wymagające dalszej pracy.

Dotychczasowy bilans młodego gracza w portugalskiej lidze obejmuje dziewięć rozegranych meczów, trzy zdobyte bramki oraz trzy decydujące podania.

Wspaniała asysta Oskara Pietuszewskiego w starciu Sporting Braga - FC Porto

Osiemnastoletni talent z portugalskiego giganta wysyła wyraźne ostrzeżenie albańskiej kadrze przed nadchodzącym półfinałem baraży o awans na mistrzostwa świata. Warto przypomnieć, że niezwykle ważne spotkanie Biało-Czerwonych zaplanowano na czwartek, 26 marca, a areną zmagań będzie Stadion Narodowy w Warszawie. Wiele wskazuje na to, że selekcjoner Jan Urban ostatecznie postawi na rewelacyjnego pomocnika, umożliwiając mu upragniony debiut w seniorskiej reprezentacji kraju. Polak właśnie udowodnił swoją ogromną przydatność podczas niedzielnej rywalizacji na krajowym podwórku. W trakcie wyjazdowego meczu ze Sportingiem Braga zapisał na swoim koncie precyzyjne podanie, które pomogło odwrócić niekorzystny wynik. Samo widowisko sprawiło podopiecznym Francesco Fariolego sporo trudności, a do przerwy na tablicy wyników utrzymywał się bezbramkowy remis. Sytuacja skomplikowała się w drugiej połowie, gdy Rodrigo Zalazar skutecznie wyegzekwował rzut karny dla gospodarzy. Od tego momentu warunki na boisku dyktowali już wyłącznie piłkarze gości. Do wyrównania doprowadził William Gomes, a chwilę wcześniej idealnym zagraniem obsłużył go właśnie Oskar Pietuszewski. Ostateczny cios zadał Seko Fofana, zapewniając przyjezdnym triumf 2:1 i bezpieczną przewagę na fotelu lidera najwyższej klasy rozgrywkowej w Portugalii.

Oskar Pietuszewski robi furorę w FC Porto. Jan Tomaszewski ma dla niego jasny plan w kadrze

Bilans i statystyki Oskara Pietuszewskiego w portugalskich rozgrywkach

Znakomita dyspozycja polskiego gracza nie uchodzi uwadze zarówno lokalnych dziennikarzy, jak i samego sztabu szkoleniowego. Francesco Farioli otwarcie przeanalizował niedzielny występ swojego utalentowanego podopiecznego w rozmowie z popularnym serwisem A Bola. Trener portugalskiej ekipy zwrócił uwagę na specyfikę gry młodego pomocnika.

W takich meczach, gdzie często dochodzi do pojedynków jeden na jednego, Oskar woli otrzymywać piłkę na nogę. Musi nauczyć się radzić sobie z frustracją, gdy nie dostaje piłki tak, jak by tego chciał. Dużo rozmawialiśmy o nieczystych piłkach i pojedynkach powietrznych (...) Myślę, że w pierwszej połowie nie robił tego zbyt często, ale kiedy miał okazje, wywalczył żółtą kartkę dla przeciwnika, która mogła być czymś więcej. Ponadto wykazał się bardzo inteligentnymi taktycznie zachowaniami w obronie

Takie wnioski po ostatnim gwizdku arbitra przedstawił główny dowodzący drużyny z Porto. Niedzielne dogranie w starciu przeciwko Sportingowi Braga było już trzecim tego typu osiągnięciem polskiego piłkarza w bieżącym sezonie ligowym. Osiemnastolatek pojawił się dotychczas na murawie w dziewięciu oficjalnych meczach, trzykrotnie umieszczając futbolówkę w siatce rywali. Kibice z pewnością najdłużej zapamiętają jego fenomenalne trafienie w prestiżowym pojedynku z Benficą Lizbona, kiedy to po imponującym, indywidualnym rajdzie z łatwością oszukał doświadczonego Nicolasa Otamendiego.

Zdjęcia Oskara Pietuszewskiego z występów w FC Porto

Błyskawiczny rozwój młodego reprezentanta Polski w barwach renomowanego klubu budzi ogromne zainteresowanie kibiców w całym kraju.